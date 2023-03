Briefing

Was Sie heute wissen sollten

SPÖ erringt Minimalkompromiss: Nach langem Hin und Her hat sich die SPÖ auf einen Modus für ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz geeinigt. Demnach reicht es nun doch nicht, als Parteimitglied seine Kandidatur zu erklären, die 73 Bewerber müssen auch Unterstützungserklärungen von 30 Mitgliedern vorweisen. Eine Stichwahl ist nicht vorgesehen. Mehr dazu.

ÖFB-Team müht sich in EM-Qualifikation: Österreichs Fußball-Nationalteam holt sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Europameisterschafts-Qualifikation. Die ÖFB-Auswahl setzte sich in Linz gegen Estland mit 2:1 durch, hatte dabei aber viel mehr Mühe als erwartet, eine Blamage abzuwenden. Mehr dazu.

AUA sagt mehr als 102 Flüge ab: Passagiere der Austrian Airlines müssen heute mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Grund dafür ist eine Betriebsversammlung des Bodenpersonals am Vormittag. Die Fluggesellschaft sagte im Vorfeld 102 Flüge ab. Betroffen sind vor allem Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke.

Selenskij besucht Saporischschja: Der ukrainische Präsident betont bei einem Treffen mit dem Chef der UN-Atomaufsicht IAEA, Rafael Grossi, die Notwendigkeit des Abzugs der russischen Truppen aus dem Kernkraftwerk Saporischschja. Russland scheitert indes mit seiner Resolution für eine Untersuchung der Explosionen an den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 im UN-Sicherheitsrat. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Sechs Tote bei Schießerei an US-Schule: Bei Schüssen an einer Volksschule in Nashville im US-Staat Tennessee sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei von Polizisten erschossen worden, heißt es. Mehr dazu.

Der Mythos vom Arbeitskräftereservoir im Ausland: Ohne die Zuwanderung von jungen, arbeitswilligen Menschen würden in Österreich noch mehr Fachkräfte fehlen, heißt es. Nun zeigt ein Weltbank-Bericht: Auch diese Quelle wird einmal erschöpfen, schreibt Jakob Zirm in der Morgenglosse.