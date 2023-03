Mehr Schutz für Wiens Kindergärten

Wer einen Kindergarten betreibt, muss künftig ein Schutzkonzept vorlegen. Das soll Kinder besser vor Unrecht schützen.

Die vom Land Wien verabschiedete Kinderschutzgesetz-Novelle nimmt in der Praxis Formen an. Am Montag trafen sich 200 neue Kinderschutz-Beauftragte im Rathaus zu einer Auftaktveranstaltung. Das Modell eines Kinderschutz-Beauftragten wurde nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in einem städtischen Kindergarten auf den Weg gebracht. Es soll Kinderrechte schützen und Übergriffe hintanhalten.

Freilich können diese Kinderschutz-Beauftragten, die künftig von jedem Kindergarten-Trägerverein engagiert werden müssen, keine behördlichen Aufgaben erledigen; freilich ist ein Verdacht in Richtung Kindesmissbrauch oder Gewalt unverzüglich zur Anzeige zu bringen. Dennoch brauche es bei solchen Vorkommnissen ein internes „Management“, wie dies Wiens Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr ausdrückt. Und für diese Managementaufgabe soll künftig der jeweilige Schutzbeauftragte (freilich im Verbund mit der Kindergartenleitung) zuständig sein.