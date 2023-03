Muharrem İnce: Ein Spielverderber spaltet die Koalition gegen Erdoğan

Muharrem İnce tritt zur Präsidentschaftswahl in der Türkei an - und wird somit zum Zünglein an der Waage.

Mit seiner Präsidentschaftskandidatur schwächt der Populist Muharrem İnce das Oppositionsbündnis gegen den türkischen Präsidenten - und lässt Erdoğans Hoffnungen auf einen Wahlsieg wieder steigen.

Bisher lief der Wahlkampf gut für die türkische Opposition. Ihr Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu sicherte sich wenige Wochen vor den Wahlen am 14. Mai die Unterstützung von sieben Parteien, während Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan in den Umfragen absackte. Doch jetzt ist ein Spielverderber aufgetaucht. Der Populist Muharrem İnce will im Mai sowohl gegen Erdoğan als auch gegen Kılıçdaroğlu antreten. Realistische Aussichten auf Erfolg hat İnce nicht. Doch seine Präsidentschaftskandidatur könnte das Oppositionslager spalten und Erdoğan zum Sieg verhelfen.

İnce sammelte in den vergangenen Tagen bei seinen Anhängern mehr als 100.000 Unterschriften für seine Kandidatur und konnte sich so nach dem türkischen Gesetz auch ohne Unterstützung einer großen Partei als Präsidentschaftsbewerber beim Wahlleiter anmelden. In den Umfragen kommt İnce auf weniger als acht Prozent. Er liegt damit weit hinter Kılıçdaroğlu, der je nach Befragung zwischen 46 und 57 Prozent erreicht, und Erdoğan, der bei 40 bis 46 Prozent gesehen wird.