Wachablöse in Schottland: Humza Yousaf wird neuer Regierungschef

Humza Yousaf wird neuer Vorsitzender der schottischen Nationalisten. In seiner Partei haben sich jedoch tiefe Gräben aufgetan.

Der Favorit gewann am Ende, wenn auch sehr knapp. Humza Yousaf wurde am Montagnachmittag zum neuen Vorsitzenden der Schottischen Nationalpartei SNP gewählt. Er erhielt 52 Prozent der Stimmen, die zweitplatzierte Kate Forbes 48 Prozent, nachdem Schlusslicht Ash Regan in der ersten Runde eliminiert worden war. Yousafs Wahlsieg bedeutet auch, dass er in den kommenden Tagen als Erster Minister vereidigt wird. Die Ära seiner Vorgängerin Nicola Sturgeon ist damit endgültig zu Ende.



„Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt“, sagte Yousaf nach seiner Wahl. Auch die meisten SNP-Abgeordneten dürften erleichtert sein: Yousaf galt als der Kontinuitäts-Kandidat, er hatte die überwältigende Unterstützung der gewählten SNP-Vertreter, sowohl im Parlament von Edinburgh als auch in Westminster.