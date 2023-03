Sagenhaftes Vermächtnis der Levante

Karawanen, beladen mit Weihrauch, Seide, Gewürzen und anderen exotischen Waren, machten in Petra Rast. (c) Shutterstock

Jordanien. Jahrtausendealte Geschichte, unendliche Stille der Wüste und Schwerelosigkeit im Toten Meer.

Moderne und Tradition liegen in Jordanien ganz nah beieinander. Erleben Sie das weltoffene und moderne Amman sowie die antiken, geschichtsträchtigen Städte Petra und Jerash. Sie besuchen Bethanien jenseits des Jordans (al-Maghtas), das als jener Ort gilt, an welchem Jesus von Nazareth getauft wurde. Bevor Sie in Aqaba am Roten Meer sozusagen wieder in die Moderne eintreten, besichtigen Sie noch die berühmten Wüstenschlösser. Spektakulär wird Ihnen auf jeden Fall auch die Übernachtung in den modernen „Martian Domes“-Zelten in den roten Sanddünen des Wadi Rum in Erinnerung bleiben.

Die gastfreundlichen Beduinen teilen gern ihre Traditionen mit Ihnen bei einer Tasse Tee. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise startet am Vormittag. Sie fliegen direkt von Wien nach Amman. Am Flughafen angekommen erledigt eine Vertretung unserer örtlichen Partneragentur, die Einreiseformalitäten. Anschließend werden Sie zu Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung geführt. Transfer ins Hotel und Check-in.

Tag 2: Heute besichtigen Sie die Innenstadt von Amman zu Fuß und mit dem Bus. Die Hauptstadt Jordaniens ist eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu, gelegen in einem hügeligen Gebiet zwischen der Wüste und dem fruchtbaren Jordantal. Sie besichtigen das archäologische Museum in der Zitadelle, das Folklore-Museum im römischen Theater und erleben die Vielfalt vom geschäftigen Treiben auf den Märkten über die Kunstgalerien von Jabal Al Lweibdeh bis hin zum modernen Einkaufsviertel Abdali. Zu Mittag haben Sie etwas freie Zeit. Danach geht es weiter nach Jerash, eine der größten und besterhaltenen spätantiken Städte im Nahen Osten mit prächtigen Säulenstraßen, zwei imposanten Tempelanlagen, Resten zahlreicher frühbyzantinischer Kirchen und umayyadischer Bauten.

Tag 3: Heute fahren Sie in die östliche Wüste, um die Wüstenschlösser Qasr Al Kharana, al Azraq und Qusair Amra zu besichtigen. Diese sind Beispiele der frühislamischen Kunst und Architektur. Ihre feinen Mosaike, Fresken, Stein- und Stuckarbeiten und Illustrationen, inspiriert durch die besten persischen und griechisch-römischen Traditionen, erzählen Geschichten aus dem Leben im 8. Jahrhundert. Die Wüstenanlagen dienten unter anderem als Karawanenstützpunkte, Landwirtschafts- und Handelszentren, Zufluchtsorte und Außenposten. Weiters steht ein dreistündiger privater Kochkurs für traditionelle arabische Gerichte auf dem Programm.

Tag 4: Ihre Rundreise führt Sie heute weiter in den Süden von Jordanien. Ihr erster Halt ist die Stadt Madaba, bekannt als „Stadt der Mosaike“. Hier erwartet Sie eine Mischung aus ländlichem Leben und einem Hotspot für religiösen Tourismus. Anschließend besuchen Sie den Berg Nebo, einem Pilgerort für die ersten Christen aus Jerusalem. Nächster Halt ist die antike Kreuzritterfestung von Kerak. Heute leben etwa 170.000 Menschen in der Stadt, die sich weiterhin mit einer Anzahl von restaurierten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert des Osmanischen Reiches, Restaurants, Unterkünften und dergleichen rühmt. In Petra checken Sie in Ihrem Hotel ein.

Tag 5: Die antike Stadt Petra – eine Unesco-Welterbestätte und eines der neuen Sieben Weltwunder – ist einer der nationalen Schätze Jordaniens und bei Weitem die bekannteste Touristenattraktion des Landes. Petra ist das Vermächtnis der Nabatäer, eines fleißigen arabischen Volkes, das sich vor mehr als 2000 Jahren im Süden Jordaniens niederließ. Petra wurde von den Nabatäern, Edomitern und Römern bewohnt und vereinte das Wissen und die Fähigkeiten dieser Zivilisationen.

Tag 6: Nach dem Frühstück fahren Sie ins Wadi Rum. Als Heimat nomadischer Beduinenstämme ist Wadi Rum ein ruhiger Zufluchtsort mit Sternen, Sand und Sonne. Einst von den Nabatäern aus prähistorischer Zeit bewohnt, kann man sich im Wadi Rum in weiten Landschaften und Horizonten verlieren und die Stille der Wüste genießen. Bei einer dreistündigen Jeep-Safari entdecken Sie die Wüste, die Nacht verbringen Sie unter dem Sternenhimmel im einzigartigen SunCity Camp im Martian Dome. Abendessen im Camp.

Tag 7: Nicht weit von Wadi Rum liegt der Badeort Aqaba. Hier trifft Wassersport auf historisches Flair. Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Tag 8: Die letzte Station Ihrer Rundreise ist Al-Maghtas. Als Standort zahlreicher biblischer Orte, darunter auch Sodom, Gomorrha und Zoar, haben die archäologischen Funde in dem Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Tal Al-Kharrar diesen Ort als das biblische „Bethanien jenseits des Jordan“ identifiziert. An diesem Ort, heute Unesco-Kulturwelterbestätte, lebte Johannes, als er Jesus taufte.

Tag 9: Heute haben Sie eine freien Tag am Toten Meer und genießen die Annehmlichkeiten Ihres Hotels, dem 5* Mövenpick Resort and Spa, oder erkunden Ihre Umgebung in Eigenregie.

Tag 10: Der Vormittag steht Ihnen noch zur freien Verfügung. Danach Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Im Toten Meer genießen Sie schwereloses Schweben am tiefsten Punkt der Erde. (c) Getty Images/iStockphoto

Informationen Reisetermine & Preis p. P. 12.11. – 21.11.2023

DZ 2990 Euro, EZ 3980 Euro



24.11. – 03.12.2023

DZ 2790 Euro, EZ 3780 Euro Inkludierte Leistungen Direktflüge mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Amman

9 Nächte in 4*- und 5*-Hotels inkl. Halbpension

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten

lt. Reiseverlauf

lt. Reiseverlauf Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Gruppenvisum für Jordanien

1 Marco-Polo-Reiseführer pro

Zimmer Highlights Amman – Stadt der Kontraste und spätantike Stadt Jerash

Ausflug zu den Wüstenschlössern

Felsenstadt Petra und Bethanien jenseits des Jordans

Eine Nacht unter dem Sternenhimmel im SunCity Camp im Wadi Rum

Kochkurs in Amman

