Was steckt hinter dem Pantsless-Look?

Glitzer-Höschen am Laufsteg von Miu Miu (c) Reuters

Zuerst war es ein dankbares Gesprächsthema auf TikTok, dann eroberten hosenlose Looks den Laufsteg. Wir verschaffen uns einen luftigen Überblick.

Wer hat damit angefangen? Bella Hadid, wahrscheinlich, aber wirklich verlässlich lässt sich das bei neuen Modetrends nie zurückverfolgen. Strengt man das Internet-Gedächtnis an, stößt man in Sachen „Pantsless-Trend“ jedenfalls schnell auf das Model, wie es in Lederjacke, Unterhose und Plateau-Uggs durch New York City läuft. Einen Imbiss hat sie dabei, Hose fehlt.

Das war 2022 ein dankbares Gesprächsthema auf TikTok und wurde eben deshalb in weiterer Folge von anderen Prominenten aufgenommen. Kendall Jenner, Kylie Jenner, Rita Ora, Julia Fox, sie alle zeigten sich im vergangenen Jahr gern nur in Unterhosen. Dabei kamen die feminine Slip-Variante (Rita Ora) genauso zum Einsatz wie die Herren-Version (Kylie Jenner). Jenners Look war ein Mix aus Unterhemd und den traditionellen „Tighty Whities“ von Loewe.

Tatsächlich wurde die „Pantsless"-Geschichte dann auch auf den großen Laufstegen weitergetragen. Marken wie Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Tom Ford und Miu Miu zeigten in ihren neuen Kollektionen verschiedene Looks, in denen auf Hose oder Rock verzichtet wurde. Häufig wurden die glitzernden Hosen oder Bodys mit blickdichten Strumpfhosen kombiniert, so verliert die Idee an Anstößigkeit und gewinnt ein bisschen Aerobic-Flair. Salvatore Ferragamo setzte zum Beispiel auf dieses Pferd.

Salvatore Ferragamo (c) IMAGO/Independent Photo Agency I (IMAGO/Riccardo GIordano / ipa-ag)

Bei Miu Miu glitzerten die Höschen (siehe oben) oder traten Ton in Ton mit Westen oder transparenten Oberteilen auf. Die Strumpfhosen wurden nierenschonend nach oben gezogen. Da schlägt das Mutterherz höher. Apropos Durchblick, transparente Kleider erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, ebenso wie Lingerie, die als Outwear getragen wird - so fügt sich die hosenlose Mode gut in den aktuellen Trendzyklus ein.

Miu Miu (c) APA/AFP (GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Die alterslose Madonna wird bei solchen Meldungen wahrscheinlich nur die Augen verdrehen. Ihr Anblick im Jean Paul Gaultier Cone-BH-Korsett hält sich seit den 80ern im Modegedächtnis. Ob Bella Hadid auch so lange durchhält? Ja, wie die meisten Trends, ist auch der hosenlose Look eine Neuinterpretation seiner Vorgänger.

Julia Fox bei den CFDA Fashion Awards in Manhattan, New York City (c) REUTERS (ANDREW KELLY)

(sh)