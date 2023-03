Vater und Kind angefahren: Pkw-Lenker meldet sich nach Fahrerflucht

Ein Wiener streifte am Samstag einen Radfahrer und fuhr weiter. Seine Ehefrau machte den Pkw-Lenker auf Medienberichte zum Verkehrsunfall aufmerksam, woraufhin dieser Selbstanzeige erstattete.

Ein 32-jähriger Wiener, der am vergangenen Samstag in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) einen Radfahrer mit seiner vierjährigen Tochter am Kindersitz angefahren und Fahrerflucht begangen haben soll, hat sich bei der Polizei gemeldet. Er gab an, einen lauten Knall gehört zu haben, in Panik geraten und weitergefahren zu sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Anzeige wird erstattet. Der 42-jährige Vater und seine Tochter wurden beim Unfall verletzt.

Seine Ehefrau hat den Pkw-Lenker laut Polizei auf Medienberichte zum Verkehrsunfall aufmerksam gemacht, woraufhin dieser bei einer Polizeiinspektion in Wien-Favoriten Selbstanzeige erstattete. Der 32-Jährige hatte den Radfahrer beim Überholen mit dem Seitenspiegel gestreift und damit zu Sturz gebracht. Er fuhr, ohne anzuhalten weiter, zurück blieb, laut Polizei, nur der abgerissene Seitenspiegel. Die Mutter des verletzten Kindes, die hinter ihrem Mann mit dem Rad unterwegs war, verständigte die Rettung, die die beiden Verletzten ins Spital brachte.

Der 32-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten angezeigt. Außerdem geht eine Anzeige wegen Fahrerflucht an die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg.