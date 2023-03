Ex-Umweltministerin Köstinger wird Aufsichtsrätin bei Ryanair

Elisabeth Köstinger (ÖVP) zieht mit April in den Aufsichtsrat der Billigfluglinie Ryan Air ein.

Im Jänner hat die frühere Tourismus- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bekannt gegeben, die Geschäftsführung beim FinTech-Unternehmen Mountain-View Data, das zur Firmengruppe von Christian Baha gehört, zurückzulegen, mit April soll sie strategische Beraterin der Baha-Gruppe werden.

Es ist dies nicht die einzige berufliche Veränderung der früheren türkisen Frontfrau in diesem Frühjahr: Die Kärntnerin, die im Vorjahr die Politik verlassen hat, wird Aufsichtsrätin bei der - gemessen an Passagierzahlen - größten Fluglinie Europas. „Ab April darf ich als ehemalige Tourismusministerin meine Expertise und Leidenschaft für das Wachstum der europäischen Tourismusbranche als Aufsichtsrätin von Ryanair einbringen“, sagte sie zur „Presse“. Dabei will sie „einen Beitrag leisten, dass Ryanair seine Erfolgsgeschichte als größte Fluggesellschaft Europas fortsetzt“.

(kk)