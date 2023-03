Wintereinbruch in Tirol sorgt für Reihe an Verkehrsunfällen

In St. Anton geriet ein Skibus ins Rutschen und konnte nur noch von zwei Bäumen gestoppt werden. Ein Lkw landete in Finkenberg in einem Feld. In Steinach am Brenner stürzte ein Pkw über eine Böschung.

Die winterlichen Fahrverhältnisse in Tirol haben am Montag und Dienstag zu einigen Verkehrsunfällen geführt. In St. Anton geriet Montagnachmittag ein Skibus aufgrund der Schneefahrbahn in einer scharfen Kurve ins Rutschen und stürzte vier Meter über einen Hang. Ähnliches passierte einem Lkw in Finkenberg im Zillertal, der schließlich in einem Feld landete, während es in Steinach am Brenner Dienstagfrüh zu einem Pkw-Absturz kam.

Der Unfall mit dem Skibus in St. Anton am Arlberg ging glimpflich aus. Nach dem Absturz konnten zwei Bäume den Bus aufhalten und das Fahrzeug kam laut Polizei seitlich zum Stillstand. Die Insassen - der 31-jährige Buslenker sowie eine 50-Jährige und ihr zehnjähriger Sohn - wurden geborgen. Der Bub wurde vom Buslenker über ein Seitenfenster in Sicherheit gebracht, die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Lkw kam von Fahrbahn ab

Der Lkw-Fahrer in Finkenberg hatte Montagabend versucht, nachdem sein Fahrzeug ins Rutschen geraten war, die Kontrolle über sein Fahrzeug wiederzuerlangen und steuerte dabei den Lkw auf den rechten Fahrbahnrand. Der Lkw sank dadurch aber im weichen Erdreich ein und das Heck brach links aus. Das führte schließlich dazu, dass das Fahrzeug über die Fahrbahn hinauskam und seitlich wegkippte. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Dienstagfrüh wiederum geriet ein 37-jähriger Mann in Steinach am Brenner über die Straße hinaus und der Pkw stürzte etwa 15 Meter über die Böschung. Das Auto überschlug sich zweimal und kam in einem Feld auf den Rädern zum Stillstand. Der 37-jährige Lenker wurde verletzt, sein 42-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.