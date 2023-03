"Mandy von den Bambis" ist tot

Der beliebte Schlagersänger Georg Oswald, bekannt durch Lieder wie „Melancholie“, ist 87-jährig gestorben.

Das zarte Vibrato in seiner Stimme nützte ihm in einer Zeit, in der Schlager mit Akzent höchst beliebt waren. Tatsächlich war Georg „Mandy“ Oswald kein Hiesiger. Aber auch kein Amerikaner, wie die Zeit-im-Bild-Sprecherin wohl meinte, als sie ihn als „Mändy“ verabschiedete. Nein, dieser Wahlwiener kam aus dem bayerischen Rosenheim. 1958 gründete er mit drei Freunden im tirolerischen Seefeld die Schlagerkombo „Die Bambis“, die zwei Arten von Songs entwickelte. Flotte Beatnummern wie „Ticke Tacke Slop“ und „Mini Kini Baby“ und Lamourhatscher, die selbst den verschnulzten Italienern jener Jahre zeigten, wie sich ein Herzausreißer anhören muss.

Eine unheimliche Schrumm-Schrumm-Orgel und ein menschliches Pfeifen eröffneten „Melancholie“, dann drängte sich Mandys wehmütige Stimme dazwischen und erzählte davon, wie eine Melodie den bleiernen Kummer über eine Trennung mildert. „Melancholie im September, das ist alles, was mir blieb von ihr.“ Peppino Di Capri wuchtete seine Version in die italienische Hitparade; in der Literatur fand das Lied in Orhan Pamuks „Museum der Unschuld“ Eingang. Die 1964 aufgenommene Radikalschnulze feierte so manche Wiederauferstehung. 82 Coverversionen gibt es von ihr.

Zweiter Hit: „Nur ein Bild von dir"

Die hemmungslose Sentimentalität, zu der Mandy fähig war, fand viele Bewunderer. Selbst ein Wagner-Liebhaber wie Franz Schuh vermochte diesem Lied etwas abzugewinnen. Autor Helmut Zenker baute immer wieder Bambis-Songs in seine Filme ein. In John Cooks „Schwitzkasten“ faszinierte das dramatische „Es war nur eine Liebelei“. Udo Jürgens schrieb Mandy mit „Sommertraum“ eine perfekte Ballade auf den Leib. Mit „Nur ein Bild von dir“ glückte ein zweiter großer Hit, auf dem sich jahrzehntelang surfen ließ. 1983 schaffte es ein Best-of-Album auf Platz eins der heimischen Hitparade. Trotz ihres hohen Schmachtfaktors galten Mandy & die Bambis auch bei progressiven Hörern als Kultband. Bei seinen Auftritten suchte Mandy beständig die Nähe zu seinen Fans: „Die Leute wissen, ich bin einer von ihnen.“ Jetzt ist er im 88. Lebensjahr gestorben.