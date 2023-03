Berlin ist jetzt wettbewerbsfähiger als Wien

Österreichs wettbewerbsfähigste Region bleibt Wien/Niederösterreich. Doch der Abstand zur europäischen Spitze wird größer. Was machen Regionen wie Utrecht und Zuid-Holland so viel besser als der Rest Europas?

So groß ist der Abstieg auf den ersten Blick ja nicht. Österreichs wettbewerbsfähigste Region, Wien plus Niederösterreich, rutschte im neuen europaweiten Vergleich der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit von Platz 29 leicht auf Platz 33 ab – und ließ damit 201 europäische Regionen hinter sich. Doch was aussieht wie eine Seitwärtsbewegung im Ranking, das der österreichische Berater Stefan Höffinger mit der EU-Kommission erstellt hat, ist in Wahrheit ein doch recht deutlicher Rückschritt.

Denn im Herbst 2019, als der „Regional Competitiveness Index“ letztmalig veröffentlicht wurde, war das Vereinigte Königreich noch Teil der EU, und hochkompetitive Regionen wie Oxfordshire, Sussex und London schienen noch im Ranking auf. Hätte die Bundeshauptstadt ihre Position im europäischen Vergleich seither gehalten, hätte sie also mit dem Wegfall der britischen Regionen Plätze gutmachen müssen.