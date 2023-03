Casinos Austria haben die Covid-Krise verdaut

Im vergangenen Jahr verbuchte der Glücksspielkonzern wieder ein kräftiges Plus bei Umsatz und Ergebnis. Das freut auch die Republik als Miteigentümerin: Die Steuereinnahmen sprudelten, es wird eine Rekorddividende ausgeschüttet.

Gute Nachrichten waren in den vergangenen Jahren eher rar bei den Casinos Austria. Der Glücksspielkonzern war zunächst vom gesetzlichen Rauchverbot und dann von der Pandemie arg getroffen worden, und das hatte sich naturgemäß deutlich in den Unternehmenszahlen und letztlich auch in einem massiven Sparprogramm niedergeschlagen. Doch nun wurden neue Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, und die weisen erstmals wieder recht steil nach oben. Gut für die rund 3000 Mitarbeiter, gut für die Eigentümer. Denn auf Nachfrage bestätigt Casinos-Sprecher Patrick Minar der „Presse“: Das Unternehmen wird für 2022 eine Rekorddividende ausschütten. Sie wird immerhin 130 Mio. Euro betragen.

Das ist tatsächlich nicht wenig – die höchste Ausschüttung gab es bislang für 2021, und die machte 45 Mio. Euro aus. Für die Jahre 2019 und 2020 hatte es überhaupt keine Dividende gegeben. Und jetzt also 130 Millionen. „Es ist eine Dividende, die sowohl die notwendigen Handlungsspielräume der Unternehmensgruppe als auch die Interessen der Eigentümer bestmöglich berücksichtigt. Eine gute Lösung für alle Beteiligten“, sagt Minar.