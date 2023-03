Militärjunta in Burma löst Partei von Suu Kyi auf

Die Wahlkommission der autoritären Regierung löst mehrere Parteien auf. Das Militär geht hart gegen Proteste der Bürger und bewaffneten Widerstand von Anti-Junta-Milizen im ganzen Land vor.

Die Militärjunta in Myanmar löst die NLD-Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi auf. Das berichteten die Staatsmedien in dem südostasiatischen Land am Dienstag unter Berufung auf die Wahlkommission. Suu Kyis Regierung war 2021 bei einem Putsch abgesetzt worden. Die 77-jährige Suu Kyi wurde in mehreren Prozessen zu insgesamt 33 Jahren Haft verurteilt. Kritiker werten die Verfahren als politisch motivierte Schikane.

Insgesamt sollen 40 politischen Parteien am Dienstag aufgelöst wurden, nachdem sie die Registrierungsfrist des regierenden Militärs für eine Wahl nicht eingehalten hatten. In einer abendlichen Nachrichtensendung kündigte „Myawaddy TV" an, Aung San Suu Kyis Partei NLD sei unter den nun aufgelösten Parteien, die sich nicht zur Wahl angemeldet hatten und daher automatisch aufgelöst wurden.

Junta in Myanmar agiert zunehmend autoritärer

Im vergangenen Monat hatte die Junta am zweiten Jahrestag ihres Umsturzes den Ausnahmezustand für weitere sechs Monate verlängert. Dies sei wegen der instabilen Lage in dem Krisenland notwendig, hatte der Nationale Verteidigungs- und Sicherheitsrat mitgeteilt.

Seit dem Coup, bei dem die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet wurde, versinkt Burma in Chaos und Gewalt. Die Friedensnobelpreisträgerin wurde wegen verschiedener angeblicher Vergehen zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Das Militär geht hart gegen Proteste der Bürger und bewaffneten Widerstand von Anti-Junta-Milizen im ganzen Land vor. Die EU und die USA haben Sanktionen gegen die Militärführung verhängt.

