Ex-Model Sasha Knezevic: Gewitzter Blick in den Spiegel

Er war Basketball-Profi in Italien, dann Model in New York. Jetzt macht der Wiener Sasha Knezevic Kunst. Im Hotel Motto spielt er mit Narzissmen.

I can tell by the way you stare at me you have great taste in art“ steht da in großen weißen Lettern. Wer dieser Tage auf dem Weg ins Restaurant Chez Bernard im Hotel Motto einen Blick in den Spiegel wirft, darf sich eines guten Kunstgeschmacks rühmen. Oder großer Eitelkeit. Oder eines gewissen Sinns für Humor.

Letzteren beweist jedenfalls Sasha Knezevic. Hotelchef Bernd Schlacher hatte den serbischstämmigen Wiener als ersten Künstler eingeladen, acht nunmehrigen „Art Deluxe“-Zimmern für ein Jahr lang einen künstlerischen Anstrich zu verleihen. Slogans, Werbung, Kunst und der Blick in den Spiegel: Es hat auch mit seiner Vergangenheit als Model zu tun, dass sich Sasha Knezevic hier nun glaubwürdig mit diesen Themen beschäftigt.