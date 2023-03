Landeshauptmann Haslauer will Corona-Strafen nicht zurückzahlen

Der Salzburger Landeshauptmann geht einen anderen Weg als Niederösterreich. Koalitionen lässt er sich offen, auch mit den Freiheitlichen.

Der Salzburger Landeshauptmann fände eine Rückzahlung von Strafen ungerecht gegenüber jenen, die sich an die Regeln gehalten haben. Auch Werbung für die Corona-Impfung wird es im Unterschied zu Niederösterreich in seinem Bundesland weiterhin geben. In Bezug auf mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl am 23. April hält sich der ÖVP-Landesparteichef bedeckt. Vor der Wahl will er keinerlei Ansagen machen. Kritisch sieht er aber manche Aussagen von FPÖ-Politikern. Bundesparteichef Karl Nehammer unterstützt er, was das Beharren auf dem Verbrennungsmotor betrifft, nicht aber bei dessen Wunsch nach einer Kürzung der Sozialhilfe für Zuwanderer.

Die Presse: In Niederösterreich wird es einen Fonds geben, aus dem unter anderem Coronastrafen zurückbezahlt werden. Wäre das in Salzburg auch denkbar?

Wilfried Haslauer: Nein. Wir haben unsere Instrumente, die versuchen, die Nachwirkungen der Coronapandemie zu bewältigen, vor allem im psychosomatischen Bereich. Dazu brauchen wir keinen Fonds. Was die Rückzahlung von Strafen betrifft, sehe ich das sehr skeptisch, denn viele haben sich an die Regeln gehalten, manche auch ungern und hätten sie lieber nicht gehabt. Wie erklären wir denen, dass sie kein Geld bekommen?