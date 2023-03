Neuer Sisi-Film: Wechseljahre einer Kaiserin

(c) Bernd Spauke

Sisi (Susanne Wolff, r.) und ihre Hofdame Irma (Sandra Hüller) in „Sisi & Ich“. Die modernen Filmkostüme schuf die Österreicherin Tanja Hausner. (c) Bernd Spauke

In Frauke Finsterwalders schmerzlicher Humoreske „Sisi & Ich“ tost eine toxische Dynamik zwischen Kaiserin Elisabeth und ihrer Hofdame. Warum sie kein Fan des Sisi-Museums ist, erklärt die Regisseurin im „Presse“-Gespräch.

Die Kaiserin wolle sehen, wie schnell sie laufen könne, sagt der Bedienstete zu Gräfin Irma, die soeben erschöpft auf Korfu angekommen ist. Für Verschnaufpausen ist keine Zeit: Hopp, hopp, schon läuft die Hofdame in spe Galopp, hin und her im blühenden Garten ihrer künftigen Vorgesetzten. Kein Spaß in der Hitze, im schweren Leinenrock, im Korsett.