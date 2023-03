Ohne Eigenverantwortung kein Klimaschutz

Der Schmerz wird erträglich sein, wenn Autofahrer nach und nach statt in ihren Verbrenner in ein Elektroauto steigen.

Der Schmerz wird erträglich sein, wenn Autofahrer nach und nach statt in ihren Verbrenner in ein Elektroauto steigen. APA/dpa/Julian Stratenschulte

Es gibt gute Optionen, mit denen jeder zur besseren Umwelt beitragen kann. Die reine Abwehrhaltung gegen neue Rahmenbedingungen bringt nichts.

Vor einiger Zeit habe ich mir ein neues Auto gekauft. Es war an der Zeit, aber noch nicht die Zeit für ein Elektro-Fahrzeug. So ist es eben ein etwas zu schwerer Verbrenner geworden. Ich hätte es besser machen können, denke ich heute. Ohne Eigenverantwortung wird sich nämlich an der Entwicklung hin zu immer mehr Treibhausgasen im Verkehr nichts ändern.

Seit 1990 hat der Treibhausgasausstoß des Verkehrssektors um 53 Prozent zugelegt. Die Autos wurden sicherer, technisch ausgereifter, aber eben auch schwerer, größer und vor allem mehr. Das ist eine Entwicklung, der irgendwann entgegengetreten werden muss. Und zwar nicht nur von der Politik, der EU, sondern von jeder Einzelnen, von jedem Einzelnen. Die Politik, die EU, können nur die Rahmenbedingungen schaffen.