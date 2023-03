Das erste halbe Jahr von King Charles

König Charles III. in Wachs gegossen: Erst vor wenigen Tagen wurde eine Figur des Monarchen in Paris enthüllt.

König Charles III. in Wachs gegossen: Erst vor wenigen Tagen wurde eine Figur des Monarchen in Paris enthüllt. REUTERS

König Charles III. kommt am Mittwoch nach Deutschland. Seine ersten sechs Monate als Monarch verliefen ohne größere Konflikte – doch die EU sowie Harry und Meghan sorgten für Probleme.

Die erste Auslandsreise des neuen britischen Monarchen lief nicht nach Plan. Vergangenen Sonntag hätte Charles III. nach Frankreich fliegen sollen. Aber die Staatsvisite wurde kurzfristig abgeblasen. Angesichts der zunehmend heftigen Proteste gegen die Pensionsreform in Frankreich wäre der Zeitpunkt ungünstig gewesen, hieß es. Ein ehemaliger britischer Botschafter in Paris sagte, ein opulentes Staatsbankett in Versailles, während draußen die Leute auf die Barrikaden gehen, würde unweigerlich an die Französische Revolution erinnern – und das wäre keine gute Optik.



So wird Charles' erste Reise ins Ausland stattdessen nach Deutschland führen, er wird am Mittwoch in Berlin erwartet. Als erster Monarch wird er eine Rede im Bundestag halten, zudem steht ein Besuch im Ökodorf Brodowin auf dem Programm. Die Staatsvisite erfolgt rund sechs Monate, nachdem Charles die Nachfolge seiner Mutter angetreten hat.