Neuburger unternimmt nächsten fleischlosen Anlauf

Vor einem Jahr stellte der Fleischproduzent seine vegetarische Linie „Hermann Fleischlos“ ein. Nun kommt „Hermann.Bio“ auf den Markt.

Der Lebensmittelhersteller "Neuburger" geht mit einer neuen vegetarischen Linie auf den Markt, wie die Gründer Hermann und Thomas Neuburger am vergangenen Freitag vor Journalisten präsentierten. Unter der Marke "Hermann.Bio" verkauft das oberösterreichische Unternehmen künftig Pilzbratlinge auf Basis von Kräuterseitlingen. Vergangenes Jahr wurde die Linie "Hermann Fleischlos" eingestellt, die vegetarische Fleischalternativen anbot.

Das neue Produkt, das "Fungi Pad", bestehe zu etwa 55 Prozent aus dem Pilz Kräuterseitling und beinhalte keine künstlichen Inhaltsstoffe, sagten Hermann und Thomas Neuburger. Ab dieser Woche sei der Bratling bei Eurospar, Interspar und Spar erhältlich, vorerst für ein Jahr. Den zu erwartenden Umsatz wollte Hermann Neuburger nicht beziffern. "Wir geben grundsätzlich keine Umsatzzahlen bekannt, aber besonders bei diesem Projekt wäre es wirklich vermessen, sich da konkrete Prognosen vorzunehmen", sagte er.

„Bei Kosten aufgehört zu rechnen“

Für die mittlerweile eingestellte Vorgängerlinie "Hermann Fleischlos" wurde die Gewinnschwelle 2025 erwartet. Für "Hermann.Bio" wollte Hermann Neuburger keinen Zeitpunkt nennen, aber "es wird sicher später werden." Noch finanziere sich die vegetarische Linie über die Fleischproduktion und "bei den Kosten haben wir irgendwann aufgehört zu rechnen", so Hermann Neuburger.

Hergestellt werden die Pilzlaibchen von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ulrichsberg in Oberösterreich. Dort wurden erst 2017 bis 2020 38 Hallen mit einer Gesamtfläche von 25.000 m2 gebaut, in denen die Kräuterseitlinge gezüchtet werden. Bis 2021 habe das Unternehmen rund 50 Mio. Euro in Gebäude, Anlagen und Pilzzucht investiert. Damit seien genug Kapazitäten geschaffen worden, um Österreich und Deutschland mit dem neuen Produkt versorgen zu können, so Hermann Neuburger.

Neben dem Pilzbratling sei ein weiterer Absatzweg auch der Verkauf des Pilzsubstrats an andere Pilzzüchter.

(APA)