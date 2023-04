Spital? Wenn, dann bitte auf Sonderklasse

Mehr als zwei Millionen Spitalsaufenthalte sind in Österreich pro Jahr dokumentiert. 6,3 Tage beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer.* Wer diese Zeit so angenehm, wie es nur irgendwie möglich ist, verbringen möchte, sollte an die Möglichkeit einer Sonderklasseversicherung denken. Die DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group überzeugt mit neuen Selbstbehaltsvarianten und einer leistbaren Krankenversicherung mit besonderen Vorteilen für Jüngere.

Sie sind ebenso unangenehm wie leider oftmals unvermeidlich. Die Rede ist von stationären Aufenthalten in Krankenhäusern, deren Anzahl in Österreichs Spitälern laut einer zum Jahr 2021 durchgeführten Statistik von Statistik Austria* bei rund 2,2 Millionen pro Jahr liegt.

Gesundheitsplus mit leistbarer Krankenversicherung

Mit der Sonderklasseversicherung der DONAU, Securmed Stationär, können sich Patienten ihren Spitalsaufenthalt so angenehm wie möglich machen und sich dabei voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Die DONAU verzeichnet anhaltendes Interesse und steigende Nachfrage bei der Gesundheitsvorsorge, vor allem auch bei jungen Menschen. Gerade für diese Altersgruppe wird der Einstieg mit attraktiven Prämien und dem generellen Verzicht auf den Selbsthalt erleichtert.

Entfall von Selbstbehalten

Die Krankenversicherung der DONAU überzeugt mit neuen Selbstbehaltsvarianten, die den Einstieg in die Gesundheitsvorsorge noch leistbarer machen. Was heißt das konkret? Zwischen dem 20. und 40. Geburtstag bezahlen die Kunden keinen Selbstbehalt. Kunden, die jünger als 20 Jahre alt sind, bezahlen nur den halben Selbstbehalt. Bei Krankenhausaufenthalten nach Unfällen, ambulanten Operationen und nach Entbindungen entfällt der Selbstbehalt generell.

Einfacher Umstieg und Top-Leistungen

Generell gilt, wer während der Laufzeit auf eine niedrigere Selbstbehaltsvariante oder auf eine Variante ohne Selbstbehalt umsteigen will, kann das jährlich bis zum 60. Geburtstag ohne Gesundheitsprüfung machen. Die Prämien orientieren sich am Wohnsitz-Bundesland. Versichert sind in der Sonderklasse grundsätzlich medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlungen bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft und Entbindung, ambulante Operationen (sofern sie einen Spitalsaufenthalt ersetzen), die Kosten des Transports durch Rettungsdienst oder Krankenwagen sowie die Kosten der Begleitperson für versicherte Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren.

Im Zitat Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung:



„Mit DONAU Securmed Stationär oder Junior können Patientinnen und Patienten, egal ob groß oder klein, den bestmöglichen Komfort während ihres Krankenhausaufenthalts erhalten. Mit den neuen Selbstbehaltsvarianten bieten wir eine leistbare Krankenversicherung und machen den Einstieg in die Gesundheitsvorsorge vor allem für junge Menschen einfach und attraktiv. Wir sind davon überzeugt, dass die Sonderklasseversicherung der DONAU einen wesentlichen Beitrag für einen angenehmen Krankenhausaufenthalt leistet – nicht nur für unsere Versicherten, sondern auch für ihre Familien.“

Psychologische Beratung unterstützt bei schweren Erkrankungen

Ein schwerer Unfall oder eine lebensbedrohliche Erkrankung treffen Menschen unmittelbar und die psychische Belastung ist schwerwiegend. Die neue Sonderklasse der DONAU übernimmt nach einer „Dread-Disease“-Diagnose für ihre Kunden die Kosten für psychologische Beratung, um diese schwierige Situation und die Auswirkungen auch psychisch zu verkraften.

Hebammen begleiten Schwangere

Beratung und Begleitung einer Hebamme werden von immer mehr Frauen geschätzt und oftmals privat bezahlt. Gerade in den ersten Tagen nach der Geburt ist die Unterstützung einer Hebamme in der neuen Situation mit einem Neugeborenen besonders wichtig. Nur wenige Hebammen bieten ihre Leistung über die gesetzlichen Krankenkassen an. Die Securmed Stationär bietet für Eltern bei der ambulanten Vor- bzw. Nachbetreuung der Geburt eine Förderung der Leistung einer Wahlhebamme an.

In allen Varianten sind jedenfalls folgende Leistungen gedeckt:

Kein Selbstbehalt zwischen dem 20. und 40. Geburtstag

Halber Selbstbehalt bis zum 20. Geburtstag.

Kostenersatz (mit oder ohne Selbstbehalt, je nach gewählter Variante) für Spitalsaufenthalte im Zweibettzimmer

Freie Wahl des Spitals und des Arztes des Vertrauens

Wahlweise Leistung für Österreich und Europa im geografischen Sinn oder weltweit

Sofortschutz nach Unfällen für bis zu vier Wochen

Hubschrauberbergung bis 5.000 Euro

komfortables Zimmer und frei Menüwahl beim Essen

Gesundheits-Check alle zwei Jahre zur Förderung der persönlichen Gesundheitsvorsorge

Ersatz-Taggeld bzw. die Entbindungspauschale bei Verzicht auf Sonderklasse-Zweibettzimmer

Ersatzfallpauschale pro Behandlungsfall

Weiters im Paket inkludiert sind:

Direktverrechnung mit dem Krankenhaus: Die DONAU erledigt die Verrechnung mit allen Vertragskrankenhäusern.

5% Partnerbonus: Der Partnerbonus gilt bereits ab zwei versicherten Personen im selben Haushalt und bedeutet, dass sich die Prämie entsprechen reduziert.

Begleitkostenersatz: Bei Begleitung eines versicherten Kindes ins Spital bis zum 18. Lebensjahr übernimmt die DONAU die Kosten.

PS: Die Entscheidung für die Tarifvarianten hoch, mittel und niedrig ist nicht bindend. Der Umstieg auf eine niedrigere Selbstbehaltsvariante oder auf eine Variante ohne Selbstbehalt ist ohne Gesundheitsprüfung jährlich bis zum 60. Geburtstag möglich.

Weitere Information unter: www.donauversicherung.at

DONAU Securmed Junior

Ein Angebot hat die DONAU auch für jene parat, die für die Gesundheit ihrer Kinder vorsorgen wollen und denen dabei nur ein kleines Budget zur Verfügung steht. Die DONAU Krankenversicherung Securmed Junior kümmert sich um erstklassige Versorgung nach einem Unfall und moderne Behandlungen.

Nähere Infos unter: www.donauversicherung.at

Persönliches Service Eine Versicherung soll optimalen Schutz bieten und im Fall der Fälle verlässlich da sein. Damit es keine Überraschungen gibt, empfiehlt die DONAU ein klärendes Gespräch mit ihre:n Berater:innen bei dem persönliche Anliegen und Bedürfnisse ausführlich und im Detail erörtert werden können. Kontaktoptionen telefonische Serviceline:

050 330 330

050 330 330 per Mail an:

donau@donauversicherung.at

donau@donauversicherung.at Videochat: Terminvereinbarung online unter

www.donauversicherung.at/kontakt/video-chat/video-chat-termin-vereinbaren Weitere Informationen unter:

www.donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

Zweck dieses Beitrags ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

*Quelle: statistik.at