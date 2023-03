Wine.Design.Spa

Welcome, lovers of life! Die LOISIUM Hotels in Langenlois (Kamptal) und der Südsteiermark sind die Hotspots für Weinliebhaber, Genießer und alle, die ein besonderes Erlebnis suchen. LOISIUM ist die erste Wahl, um Weinregionen zu entdecken und mit allen Sinnen zu erleben. Kulinarische Highlights & Genuss, Entspannung im Spa Club mit Outdoorpool, Saunen & Relax Areas sowie eine Extraportion Wine Edutainment – und das alles inmitten der Weingärten. Das ist der LOISIUM Lifestyle!

Der „Presse“-Club bietet Ihnen ein exklusives Angebot: Genießen Sie eine Übernachtung im Design Zimmer, inkl. LOISIUM-Frühstücksbuffet, 1 Willkommensgetränk pro Person, Entspannung pur im LOISIUM SPA-Club mit Saunen, beheiztem Outdoorpool & Fitness-Bereich, täglich frisches Obst, Nüsse und einer Auswahl an Tees in der SPA-Lounge, LOISIUM SPA-Bag mit Bademäntel und Slipper sowie 2er Weinprobe in der Vinothek.