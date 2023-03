Die EU muss Flucht und Migration entflechten

So lange Asylverfahren Jahre dauern und die Quote der Rückführungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegt, wird die Bereitschaft der EU-Mitglieder zur verpflichtenden Verteilung enden wollend sein.

Wieder einmal unternimmt die EU den löblichen Versuch, eine gemeinsame Position zum Umgang mit Flüchtlingen zu finden - und wieder einmal sind die Aussichten auf den Erfolg des Asyl- und Migrationspakts überschaubar. Dass der Ukraine-Krieg allen Europäern vor Augen geführt hat, dass auch sie jederzeit von Flüchtlingswellen betroffen sein könnte, wie es in Brüssel neuerdings heißt, mag mit Sicherheit stimmen. Doch diese Erfahrung ändert wenig an der Tatsache, dass die Dysfunktionalität des bestehenden Systems den asymmetrischen Interessen der EU-Mitglieder und der Asylwerber in spe entgegenkommt.

Anders ausgedrückt: Es liegt nicht im Interesse der Mitgliedsstaaten entlang der Außengrenze der Union, die Neuankömmlinge allzu genau zu registrieren, weil sie dann durch die Dublin-Asylregeln (an denen niemand rütteln will bzw. kann) dazu verpflichtet wären, ihnen Unterschlupf zu gewähren. Und es liegt nicht im Interesse der Neuankömmlinge selbst, ebendort registriert zu werden, denn die Aussichten auf Arbeit und soziale Unterstützung sind im Kern der EU besser als an ihrem Rand.

In Wirklichkeit geht es um etwas anderes - nämlich nicht so sehr um die Flüchtlinge selbst, sondern um die Gemengelage aus Flüchtlingen und irregulären Migranten. Um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Dimension der Fluchtbewegungen Richtung Europa ist, müsste die EU Flucht und Migration entflechten. Das bedeutet rasche Verfahren zur Feststellung des Asylstatus und ebenso rasche Rückführungen von abgelehnten Asylwerbern. So lange Verfahren Jahre dauern und die Quote der Rückführungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegt, wird die Bereitschaft der Mitgliedsstaaten zu einer verpflichtenden Verteilung enden wollend sein.