Eine allerletzte Chance für den EU-Migrationspakt

Das Europaparlament hat seine Position festgelegt, doch die EU-Staaten streiten weiter über Verteilung.

Ein turbulenter Frühling steht den EU-Staats- und Regierungschefs bevor. Nur wenige Monate bleiben, um noch in dieser Legislaturperiode eine Einigung im jahrelang festgefahrenen Migrationsstreit zu erzielen. Gelingt dies nicht, dürfte der von der Kommission im September 2020 vorgestellte Asyl- und Migrationspakt wohl endgültig im Altpapier landen: Schon in etwas mehr als einem Jahr wird ein neues Europaparlament gewählt – und im Zuge dessen auch die Spitzenposten in den EU-Institutionen neu verteilt. In Brüssel bleibt dann kein Stein auf dem anderen.

Bis Ende Juni, wenn die Ratspräsidentschaft von Schweden nach Spanien wechselt, sollen sich die Mitgliedstaaten auf eine Position festlegen – so jedenfalls lautet der ambitionierte Plan. Dann könnten in der zweiten Jahreshälfte Verhandlungen mit dem Europaparlament beginnen, das seinerseits bereits vorgelegt hat und – wie die Kommission – für eine große Reform der Asyl- und Migrationspolitik eintritt: Im Fokus steht dabei einmal mehr die Außengrenze, wo es künftig beschleunigte Asylverfahren geben soll – jedenfalls für solche Migranten, die aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent kommen. Das hat der parlamentarische Innenausschuss gegen die Stimmen von Grünen und Linken am Dienstag beschlossen.