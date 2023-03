Prater: Ringelspiel und Aperol mit dem Kaiser

Vor 150 Jahren wurde die Wiener Weltausstellung im Prater von Kaiser Franz Joseph eröffnet. Der Wurstelprater startete am Mittwoch in die neue Saison. Der Fokus wird auf Tradition und Geschichte gesetzt.

Der Wiener Wurstelprater startet in die neue Saison und setzt zum 150. Jubiläum der Weltausstellung 1873 auf Tradition und Geschichte. Eröffnete damals noch Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich die Weltausstellung, so versuchte am Mittwoch ein Imitator satirisch in des Kaisers Fußstapfen zu treten – à la Robert Palfrader.

Das Trio aus Kaiser, Kammerdiener Eugen und Kati der Wienerin (in einem Adidas-Jogginganzug mit altmodischem Rock und roten Lackschuhen) hätte die anwesenden Journalisten unterhalten sollen; sie moderierten das Event zum Prater-Saisonstart 2023. Darüber hinaus erzählt Kaiser Frantischek, so der Künstlername, neuerdings Geschichten von der Weltausstellung in einer Podcast-Serie.