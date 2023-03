Was König Charles mit Deutschland verbindet

Noch vor seiner Krönung absolviert Charles III. seine erste Auslandsreise. Gemeinsam mit seiner Frau, Camilla, geht es nach Berlin und Hamburg. Dass er ausgerechnet nach Deutschland kommt, wird als starkes Symbol gesehen.

Für den Auftakt der königlichen Visite diente kein geringer Schauplatz als das Brandenburger Tor. Auf dem symbolträchtigen Platz wurde der roten Teppich ausgerollt, um den König mit militärischen Ehren zu begrüßen. Zum ersten Mal überhaupt empfing ein deutscher Präsident ein Staatsoberhaupt beim Brandenburger Tor mit Pomp und Gloria.



König Charles III. und seine Frau, Camilla, haben am Mittwochnachmittag in Berlin ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland gestartet. Gemeinsam mit dem deutschen Präsidenten, Frank-Walter Steinmeier, schritt Charles die Ehrengarde ab. Danach nahmen der Monarch und seine Frau ein Bad in der Menge. Viele Berliner hatten sich nicht von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen abschrecken lassen, um royale Hände zu schütteln, Camilla Blumen zu überreichen und ein wenig royalen Glanz zu erleben.

Wichtiges Zeichen an EU

Für Charles ist der Deutschland-Besuch die erste Auslandsreise als King Charles III. Eigentlich wäre Frankreich seine erste Station gewesen, doch aufgrund des Streikchaos in Paris wurde sein Besuch kurzerhand abgesagt. Nun wird die Ehre den Deutschen zuteil, die den Windsors schon immer gut gestimmt waren.