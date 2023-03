Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Selenskij spricht per Video im Parlament: Die heutige Nationalratssitzung steht im Zeichen eines Auftritts, der außerhalb der eigentlichen Tagesordnung stattfindet. Als einer der letzten EU-Staaten bietet Österreich dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij die Gelegenheit, vor dem Parlament zu sprechen. Der Staatschef wird seine Rede per Video abhalten, die ab 9 Uhr live übertragen wird - zu sehen bekommen Sie sie hier.

Papst mit Atemwegsinfektion ins Spital eingeliefert: Papst Franziskus ist wegen einer Atemwegsinfektion in die Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden. Hunderte Journalisten belagern seither das Krankenhaus. Mehr dazu.

Zahl der Privatjetflüge in Europa steigt: 572.806 Flüge mit Privatjets sind 2022 in Europa durchgeführt worden. Das waren 64 Prozent mehr als die 350.078 Reisen im Jahr davor, als bereits wieder das Niveau von 2019 vor der Pandemie übertroffen wurde. Die Flüge im Jahr 2022 verursachten 3,4 Millionen Tonnen CO2. Mehr dazu.

Ermittlungen gegen Lead Horizon-Eigentümer: Gegen einen Eigentümer von Lead Horizon, dem Anbieter von Corona-Testkits, sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien eingeleitet worden. Judith Ziska, Sprecherin der Behörde, zufolge, werde dem Mann Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung vorgeworfen. Zudem werden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Verbandverantwortlichkeitsgesetz geführt. Mehr dazu.

Tarifverhandlungen in Deutschland gescheitert: Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten in der letzten von drei geplanten Verhandlungsrunden über den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kein Ergebnis. Jetzt werden unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Mehr dazu.

Nehammer in Schweden und Dänemark: Österreichs Bundeskanzler trifft heute seinen schwedischen Amtskollegen, Ministerpräsident Ulf Kristersson von der Moderaten Sammlungspartei, in Stockholm. Auf der Agenda steht auch der Umgang mit Flüchtlingen in Europa. Tags darauf reist der Kanzler weiter nach Dänemark, um sich dort speziell das Sozialleistungssystem anzuschauen. Mehr dazu.

Corona-U-Ausschuss abgelehnt: Die Freiheitlichen wollen alle Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie zwischen 7. Jänner 2020 und 28. Juni 2022 unter die Lupe nehmen. Mit dieser Forderung bleiben sie im Parlament allerdings allein. Mehr dazu.