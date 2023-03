Wie Selenskij seine Rede auf Österreich zuschnitt

Per Video sprach Wolodymyr Selenskij am Donnerstag vor den österreichischen Abgeordneten.

APA/ROBERT JÄGER

Moralisch könne man nicht neutral sein, betonte der ukrainische Präsident in seiner Rede vor dem Nationalrat. Waffenhilfe konnte er nicht fordern. Doch er appellierte um Unterstützung bei der Räumung von Minen.

Vor Dutzenden Parlamenten in aller Welt hat Wolodymyr Selenskijs schon sein Plädoyer gegen den russischen Angriffskrieg vorgebracht - vorwiegend virtuell, gespickt mit Anspielungen auf die nationale Geschichte und Winston-Churchill-Metaphern, im US-Kapitol, im britischen Parlament und im EU-Parlament in Brüssel auch persönlich. Nach einer endlosen Kontroverse ist der ukrainische Präsident am Mittwochvormittag für eine knappe Viertelstunde nun auch im Nationalrat in Wien zu Wort gekommen.

Für den gelernten Schauspieler ist das mittlerweile längst Routine, und am 400. Tag des Kriegs verzichtete er auch auf Brimborium und Videosequenzen russischer Grausamkeiten in Butscha, Irpin und anderswo, wie er es noch im Vorjahr vorexerziert hatte. Nach Frontbesuchen ist der 45-Jährige wieder an seinem Schreibtisch zurückgekehrt, um im schwarzen Pullover seine internationale Rolle als Verteidiger seines Landes, das „Russland in sein Reich zurückholen will“, und als Ankläger Russlands einzunehmen.

Minen unter dem Klavierdeckel

Wie vor dem Publikum in Washington, London, Berlin oder Jerusalem hat Selenskij seine Standardrede auf die Zuhörerschaft in Österreich zugeschnitten. Eingangs bedankte er sich bei Karl Nehammer und Alexander van der Bellen, für ihre Solidaritätsebesuche in Kiew, für die Aktion „Nachbar in Not“ und die Unterstützung im Gesundheitsbereich.

Selenskij weiß um den Status der Neutralität Österreichs. Er weiß, dass er nicht Waffen oder militärische Ausrüstung fordern kann. Umso eindringlicher appellierte er an die Politik in Wien um Unterstützung bei der Räumung von Minen. 174.000 Quadratkilometer der Ukraine – eine Fläche, doppelt so groß wie Österreich – sei von Minen kontaminiert, sagte er. Überall, so schildert er, habe die russische Armee perfide Sprengfallen hinterlassen: am Straßenrand, in Parks, in Gebäuden, in Wohnungen, im Bücherschrank, unter dem Klavierdeckel, in der Waschmaschine, unter einem umgestülpten Plastikbecher. Tausende Menschen seien so zu Tode gekommen, beklagte er. „Wir bitten um Unterstützung, um Leben zu retten.“ Das österreichische Bundesheer hat nicht zuletzt nach den Balkan-Kriegen eine Expertise bei der Beseitigung derartiger Sprengfallen entwickelt. Auch am Energiesektor und bei der Gesundheitsversorgung sei Hilfe dringend vonnöten.

Russland und das „Böse"

Selenskij sprach seinen Zehn-Punkte-Friedensplan an und monierte, dass eine Antwort aus Moskau ausstehe. Abgesehen von einer fadenscheinigen Friedensinitiative Chinas zeichnet sich derzeit keine Vermittlungsaktivität ab. Im Gegenteil: Beide Seiten bereiten ihre Frühjahrsoffensiven vor. Angesichts des „Bösen“ könne es keine moralische Neutralität geben, betonte der ukrainische Staatschef, der vom „Time“-Magazin zum „Mann des Jahres“ gewählt worden ist und in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet werden wird. Es gehe nicht um Geopolitik. Es gehe darum, dass „ein Mensch ein Mensch bleiben“ müsse. „Alles was wir wollen, sind Sicherheit und Ruhe, Freiheit und Glück. Ist das zu viel verlangt?“ Nach 13 Kriegsmonaten ist sein Glaube unerschütterlich: „Die Ukraine wird siegen.“ „Slava Ukrainij“, „Freiheit für die Ukraine“, so lautete sein Schlusswort, das nicht nur in der Ukraine längst zum geflügelten Wort geworden ist.