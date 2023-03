Modeindustrie hat mäßigen Erfolg bei ihren Klimazielen

Ein Zwischenbericht der UN Fashion Industry Charter for Climate zeigt gemischte Ergebnisse: Das Bemühen und die Zielsetzung vieler Unternehmen steigt, konkrete Erfolge fehlen noch.

Die EU will 2050 klimaneutral werden, und das gleiche Ziel hat sich auch die Modeindustrie gesetzt. Zumindest jene großen Industriekonzerne, die die Fashion Industry Charter for Climate Action der Vereinten Nationen unterschrieben haben. Nicht nur Industriegrößen im Bereich Fast-Fashion, wie Adidas, H&M oder Inditex, haben sich diesen Zielen verschrieben, auch das Luxussegment ist mit Kering und LVMH mittlerweile an Board. Der am Montag gemeinsam mit der Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) veröffentlichte Zwischenbericht zeigt gemischte Fortschritte.

Denn während einerseits die Anzahl der Unternehmen, die sich aktiv Klimaziele setzt, unter jenen, die die Charter unterschrieben haben, besonders groß ist (40 Prozent), haben sich industrieweit nur etwa zehn Prozent bisher dazu entschieden. Andererseits wurden einige Unternehmen, die die Charter eigentlich unterschrieben haben, mittlerweile wieder ausgeschlossen, da sie keine Berichte vorlegten.

Die Crux mit den Lieferketten

Nur zwei Prozent der teilnehmenden Unternehmen haben sich tatsächlich einem Null-Emissionen-Ziel verschrieben, ganze 30 Prozent nehmen sich immerhin vor, das zu tun. Und nur sieben Unternehmen der 99 Unterzeichneten haben es bisher tatsächlich geschafft, ihre Emissionen im Bereich der Wertschöpfungskette um mindestens 30 Prozent zu reduzieren.

Gerade in der Modebranche sind intransparente Lieferkette ein großes Problem, auch wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Laut dem Bericht geben aber immerhin 80 Prozent der teilnehmenden Unternehmen an, sich innerhalb ihrer Lieferketten um mehr Nachhaltigkeit zu bemühen. Nur 26 Prozent gaben an, mit politischen Akteuren rund um Themen wie Nachhaltigkeit oder Umweltregulatoren in Austausch zu sein.

Ein weiteres Ziel ist der Umstieg auf erneuerbare Energie, bisher greifen nur 15 Prozent der teilnehmenden Unternehmen alleine auf diese zurück. Gerade in der Textilindustrie produzieren viele Lieferanten in China, wo zum größten Teil noch durch Kohle gewonnene Energie verwendet wird.

Ziele der Charter

Die Fashion Industry Charter for Climate Action ist eine Branchen-Initiative, die darauf abzielt, das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens innerhalb der Modebranche umzusetzen. Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow beschloss die Branche, ihre Emissionen bis 2030 zu halbieren und 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weitere große Ziele der Charter sind bis 2030 auch innerhalb der Lieferketten gänzlich auf Kohle zu verzichten und nur auf erneuerbare Energien zurückzugreifen, sowie künftig umweltfreundliche Rohstoffe zu verwenden.

(chrima)