Aus Korb gestürzt: Zwei Arbeiter sterben bei Unfall in Wien

Die beiden Männer - 35 und 65 Jahre alt - stürzten auf einer Baustelle in Liesing mehrere Meter in die Tiefe. Versuche, sie zu reanimieren, blieben erfolglos.

Auf einer Baustelle in der Erlaaer Straße in Wien-Liesing ist es Donnerstagfrüh zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge dürften ein 35- und ein 65-jähriger Mann aus einem Arbeitskorb rund fünf Meter in die Tiefe gefallen sein.

Der Korb war auf der Gabel eines Staplers befestigt. Die Arbeiter dürften sich beide auf die eine Seite des Korbes bewegt haben. Dadurch kippte der Korb offenbar, die beiden Männer fielen heraus und fielen auf die Straße. Der Korb löste sich ebenfalls von der Gabel und traf die Unfallopfer.

Wiederbelebung erfolglos

Die Wiener Berufsrettung und das Grüne Kreuz versuchten noch, die Arbeiter wiederzubeleben - allerdings vergeblich. Ihr Verletzungen waren zu schwer.

Unklar war zunächst, ob der Sturz oder der Korb letztlich für den Tod der beiden verantwortlich waren. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert. Eine offene Frage war auch, ob und wie gut der Korb auf dem Stapler befestigt war. Interessant sollte in diesem Zusammenhang die Aussage des Gabelstapler-Lenkers sein.

