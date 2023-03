Media-Analyse 2022: Rund vier Millionen Menschen lesen täglich Zeitung

Reichweitenstärkste Zeitung blieb die "Kronen Zeitung“ vor der „Kleinen Zeitung“. "Die Presse“ kam auf rund 250.000 Leser.

Die österreichischen Tageszeitungen haben 2022 täglich rund vier Millionen Leserinnen und Leser erreicht. Das entspricht einer Reichweite von 52,7 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervorgeht. Damit liegt ein Rückgang gegenüber 2021 vor. Damals kamen noch 55,4 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren mit einer Tageszeitung in Kontakt. "Die Presse" kam auf 3,3 Prozent Reichweite (2021: 3,8 Prozent), was 250.000 Lesern entsprach. "Die Presse am Sonntag" erreichte bei einer Reichweite von 3,7 Prozent 282.000 Leser.

"Kronen Zeitung“ vor der "Kleinen Zeitung"

Die "Kronen Zeitung" ist mit 22,2 Prozent Reichweite bzw. rund 1,69 Millionen Leserinnen und Lesern weiterhin mit Abstand reichweitenstärkste Tageszeitung des Landes. Allerdings verlor sie gegenüber 2021, als sie noch 23,3 Prozent Tagesreichweite aufwies. Die "Kleine Zeitung" reihte sich mit 8,6 Prozent Reichweite (656.000 Leser) dahinter ein, verlor jedoch auch (2021: 9,3 Prozent). Die Gratiszeitung "Heute" kam auf 8,2 Prozent (624.000 Leser) und büßte damit gegenüber 2021 1,1 Prozentpunkte ein. "Der Standard" erreichte 6,8 Prozent (520.000 Leser) und verlor damit 0,4 Prozentpunkte.

Für die Kauf-/Gratis-Kombi "Österreich"/"oe24" wies die Media-Analyse eine Reichweite von 6,1 Prozent aus (463.000 Leser), womit sie 0,7 Prozentpunkte verlor. Der "Kurier" erzielte 5,6 Prozent (423.000 Leser) und baute damit ebenfalls bei der Leserreichweite ab (2021: 6,3 Prozent). Die "Oberösterreichischen Nachrichten" hatten 4,3 Prozent Reichweite (329.000 Leser). Damit lag ein Rückgang von 1,1 Prozentpunkten vor.

"Vorarlberger Nachrichten" bauten aus

Die "Tiroler Tageszeitung" blieb mit 3,1 Prozent Tagesreichweite (238.000 Leser) entgegen dem Trend wie auch die "Salzburger Nachrichten" mit 3,1 Prozent Reichweite (234.000 Leser) stabil. Die "Vorarlberger Nachrichten" bauten minimal auf 2,0 Prozent bzw. 154.000 Leser ab, die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" blieb stabil (0,4 Prozent bzw. 34.000 Leser).

Die regionalen Wochentitel dominierten weiterhin die Regionalmedien Austria (RMA) mit 38,5 Prozent (ca. 2,9 Millionen Leser), wobei ein markanter Rückgang von 3,4 Prozentpunkten vorlag. Darin inkludiert sind etwa diverse "Bezirksblätter". Die "Niederösterreichischen Nachrichten" kamen auf 5,1 Prozent (391.000 Leser) und damit 0,8 Prozentpunkte weniger als 2021.

"Die ganze Woche" verbuchte 8,7 Prozent Reichweite und damit 662.000 Leser, was einem Rückgang von 0,7 Prozentpunkten entsprach. "tv-media" erzielte 5,8 Prozent (440.000 Leser) und damit 0,5 Prozentpunkte weniger.

Rückgang auch für den "Falter"

Auch der "Falter" musste einen Rückgang von 0,3 Prozentpunkten auf 3,3 Prozent Reichweite (249.000 Leser) hinnehmen. "Profil" verlor nur leicht (0,1 Prozentpunkte) und kam damit auf 3,1 Prozent Reichweite bei 236.000 Lesern. Auch "News" blieb mit 2,2 Prozent (171.000 Leser) weitgehend stabil (minus 0,1 Prozentpunkte). Das monatlich erscheinende Magazin "Woman", das wie "News" zur VGN-Gruppe gehört, kam auf 3,9 Prozent Reichweite (298.000 Leser).

Das Red Bull Media House kam mit seinen Publikationen auf insgesamt 19,4 Prozent Reichweite (2021: 21 Prozent) und damit rund 1,48 Millionen Leserinnen und Leser. Stärkster Titel war dabei "Servus in Stadt & Land" mit 9,4 Prozent (719.000 Leser), wobei ein Rückgang von ca. einem Prozentpunkt vorlag. "The Red Bulletin" erreichte 7,0 Prozent (530.000 Leser), "Bergwelten" 3,3 Prozent (253.000 Leser), "Carpe Diem" 1,9 Prozent (143.000 Leser). "Terra Mater" vergrößerte entgegen dem Trend seinen Leserkreis von 1,8 Prozent auf 2,2 Prozent (168.000 Leser).

Die Media-Analyse 2022 basiert insgesamt auf 15.030 Interviews, die im Zeitraum Jänner bis Dezember mit Personen ab 14 Jahren durchgeführt wurden. Die Reichweiten beziehen sich sowohl auf die Print- als auch die E-Paper-Ausgaben der jeweiligen Titel.

