Thomas Schmid, ehemaliger Kabinettschef im Finanzministerium und ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz (ÖVP), soll in seinen Bemühungen um den Kronzeugenstatus die Miteigentümerin und Herausgeberin Eva Dichand schwer belasten. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit geschwärzten Seiten von Aussagen Schmids, damals Kabinettschef im Finanzministerium (BMF) und ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz (ÖVP), in denen es um Inserate ging sowie um Änderungen bei einer Novelle des Stiftungsrechts.

Dichand soll bei Schmid für ein günstigeres Stiftungsrecht und für mehr Inserate des Ministeriums in ihrem Blatt und in der „Kronen Zeitung“, wo ihre Familie Hälfte-Eigentümerin ist, lobbyiert haben. Er habe sich hilfsbereit gezeigt, um Kurz gute Berichterstattung zu sichern.

„Danke für die Info. Hoffe, sehr negativ“

Das Finanzministerium, in dem Schmid damals arbeitete, sei gegen ein Gesetz mit von Stiftern ungeliebten Veröffentlichungspflichten eingetreten. Ö1 zitiert aus einem Chat zwischen Schmid und Dichand: „Liebe Eva, wir geben morgen unsere negativen Stellungnahmen zum Stiftungsgesetz des BMF ab“, schrieb Schmid demnach. „Danke für die Info. Hoffe, sehr negativ“, antwortete Dichand. „Wir sagen, dass wir ein Paket und kein Stückwerk wollen und das daher ablehnen.“

Weiters habe sich Dichand zwischen 2017 und 2019 beklagt, dass "Österreich" bei Inseraten des BMF gegenüber "Heute" und der "Kronen Zeitung", die ihr Mann Christoph Dichand herausgibt, bevorzugt werde. Eva Dichand habe in diesen Fällen ausdrücklich auch für ihren Mann gesprochen. Daraufhin habe Schmid den ehemaligen Leiter der Kommunikationsabteilung im Finanzressort, Johannes Pasquali, angewiesen, das Inseratenvolumen zugunsten von "Heute" und "Kronen Zeitung" zu verschieben, was auch geschehen sei.

„Beide stehen voll hinter dir"

Laut Medientransparenzdatenbank habe es nach 2017 einen sprunghaften Anstieg der Schaltungen des Finanzministeriums gegeben: Und zwar von 800.000 auf 1,3 bis 1,6 Millionen. Euro bei der "Krone" und von 730.000 Euro auf 1 bis 1,2 Millionen Euro bei "Heute".

Sebastian Kurz sei stets über die Vorgänge informiert gewesen, gibt Schmid gegenüber der WKSta an. Die Treffen mit Eva Dichand seien immer im Vorfeldvon Kurz und Schmid abgesprochen worden. Ö1 zitiert beispielhaft aus einer Nachricht Schmids an Kurz: „Hatte sehr langes und gutes Gespräch mit Eva Dichand und in der Folge mit Helmuth Fellner. Hier ist wirklich etwas gelungen. Beide stehen voll hinter dir. In dieser Form gab es bei einem ÖVP-Kandidaten sicher noch nie.“

Eva Dichand und ihre Anwälte hätten noch keine Stellungnahme abgegeben, so Ö1.

(APA/Red.)