Ferdinand Raimunds Zauberspiel knallt im Burgtheater

„Die gefesselte Phantasie". Herbert Fritsch macht aus dem Biedermeier-Stück ein poppig-buntes Abenteuer.

Das Zauberspiel beginnt mit Zurückhaltung. Der Vorhang zur Bühne des Burgtheaters ist bereits oben. Weit hinten steht auf sonst leerer Fläche eine Harfe. Vorne macht ein Narr im Anzug und mit langem, grellen Haar minimalistische Faxen. Ein einsamer Typ, an die Rampe gebannt für ein stilles Solo? Das täuscht. Fast im Dutzend wird man bald Clowns in Raserei erleben. Frechen Etikettenschwindel gibt es nicht nur als Vorspiel, wie die Premiere am Mittwoch zeigte: Angekündigt war Ferdinand Raimunds 1828 in der Leopoldstadt uraufgeführtes Drama „Die gefesselte Phantasie“. Geboten wird in 135 Minuten eine zügellose Show von heute.

Der zu brachialem Humor neigende deutsche Theatermacher Herbert Fritsch, auf Raimund losgelassen, hat dessen Stück (Bearbeitung: Sabrina Zwach) völlig gelöst von mancher Konvention. Mit fantastischem Resultat für Aficionados fritschiger Possen. Serielle Gags werden zwar manchmal bis zum Abwinken ausgereizt, doch hier könnte eine wunderbare Freundschaft beginnen. Ein Wiener Poet, der sich 1836 – aller Welt müde und aus Hysterie – totgeschossen hat, trifft auf einen teutonischen Kraftlackel, der uns zeigt, wie abgründig das Biedermeier eigentlich war. Operation gelungen, Raimund lebt!

Zauber-Terror im Blumenland

Worum geht es in dem Stück? Die Handlung ist märchenhaft banal. Auf der Halbinsel Flora herrscht Königin Hermione (Maria Happel). Sie soll aus Staatsräson heiraten, am besten einen König oder Prinzen, liebt aber Amphio (Bless Amada), einen Zuwanderer, der sich als Hirte verdingt. Aber das nicht Standesgemäße ist kein Problem im Vergleich zu den bösen Zauber-Schwestern Vipria (Sarah Viktoria Frick) und Arrogantia (Elisa Plüss), die dieses blumenreiche Land terrorisieren, Kahlschlag betreiben. Hermione weiß sich zu helfen. Sie ruft einen Dichter-Wettkampf aus. Der mit den besten Versen soll sie kriegen, weiß sie doch, dass es nur Amphio sein kann. Und Apollo (Arthur Klemt), der hier immer wieder wortlos mit einem Riesen-Blitz aus Pappe über die Bühne rennt oder schwebt, hat doch versprochen, dass der böse Zauber enden werde, wenn Hermione heirate. Zuvor aber gibt es den fiesen Gegenschlag. Die Zauberinnen fesseln die poetische Phantasie (Tim Werths) und wollen sie zwingen, nur den fast talentfreien Harfenisten Nachtigall (Sebastian Wendelin) zu inspirieren. Vers-Blockade erfasst das ganze Land. Aber – Achtung, Spoiler! – der Gegenkandidat fällt mit Gottes Hilfe durch. Alles wird gut für Hermione und den grundgütigen Hirten-Prinzen.