Skispringen auf dem Weg zum Ganzjahressport

Eine richtungsweisende XXL-Saison endet in Planica.

Planica. Erstmals Matten zum Start und ein Novum zum Ende: Bei den Skispringern gilt in diesem Winter das Motto „Früher anfangen, später aufhören“. Wenn an diesem Wochenende beim Saisonfinale in Planica (Auftaktskifliegen heute, 15 Uhr, ORF1) zum ersten Mal in der Weltcupgeschichte gesprungen wird, haben Tage mit 20 Grad und acht Sonnenstunden den Schnee auf ein Minimum zusammenschmelzen lassen. Doch für Stefan Kraft und Co. ist das gar nicht mehr entscheidend, denn Skispringen befindet sich auf dem besten Weg zu einer schneeunabhängigen Ganzjahressportart.

„Nach jetzigem Stand wird das mehr und mehr kommen. Es gibt ja schon Schanzen, auf denen auch im Winter auf Matten trainiert wird“, erklärt der Tiroler DSV-Chefcoach Stefan Horngacher. Sogar im Weltcup ist der farbliche Tapetenwechsel von weißem Kunstschnee auf grüne Matten problemlos möglich, wie der erstmalige Versuch beim Weltcupauftakt in Wisła im November 2022 bewiesen hat.

Global wie die Formel 1

Der früheste Saisonstart der Geschichte war zwar der Fußball-WM in Katar geschuldet, doch die fünfmonatige XXL-Saison ist ein Signal für die Zukunft, die eben nicht mehr nur im Winter liegen muss. FIS-Rennleiter Sandro Pertile brachte seine Visionen schon vor diesem Winter zum Ausdruck, als er sagte: „Mein Modell ist das der Formel 1, sie ist eine globale Sportart – und das ist mein Ziel für das Skispringen der nächsten zehn Jahre.“

Ein unmögliches Unterfangen, wenn man auf Schnee und Kälte angewiesen ist. Darum könnte es schneller auf die Matten gehen als gedacht. „Das ist im Skispringen sicher die Zukunft, das macht uns ein Stück unabhängiger“, meint Horngacher.[TDD5R]

(dpa/red.)