Lokalkritik: Pflanzen nach vorn im Almanac

An der Wand eine abstrakte Version des Stadtparks (c) Christine Pichler

Mit dem Almanac eröffnet wieder ein Luxushotel sein Restaurant: Das ist plant-forward. Gutes Konzept, ein bisschen zu wenig Wow.

Es wirkt angesichts von Inflation und Krisen paradox, aber offenbar ist in Wien die Zeit der (neuen) Luxushotels angebrochen. Nach dem Amauris hat nun am Parkring das Almanac eröffnet. Und damit auch das nächste Luxushotelrestaurant. Das heißt Donnersmarkt, basierend auf der Tatsache, dass sich das Hotel im ehemaligen Palais Henckel von Donnersmarck befindet: mittelmäßig lustig – aber es ist erfahrungsgemäß schwer, einen potenziellen Wortwitz liegen zu lassen. Im Gegensatz zum Amauris mit seinem Glass­wing (ein Schmetterling, den keiner kennt) nimmt man damit immerhin Bezug auf Wien. Übrigens auch gestalterisch: Die Wand überzieht etwa eine wunderschöne abstrakte Version des nahe gelegenen Stadtparks, die sich auch auf der Karte wiederfindet.

Es gibt hier trendige alpine Küche, die „plantforward“ ist, eine kurze Recherche verrät: Pflanzliches ist der Star, Tierisches wird trotzdem nicht gleich verbannt. Es steht also neben viel Gemüse doch auch ein ordentliches Steak auf der Karte (46 Euro) – wie alles Fleischige von der wirklich exzellenten Bio-Fleischerei Schober und vielleicht auch eine kleine Reminiszenz an vergangene Zeiten: Küchenchef Andreas Mahl verantwortete im Ritz Carlton zuvor nämlich auch das Dstrikt Steakhouse. Jetzt also mehr Gemüse, wobei: Beef Tatar gibt’s eh auch noch (und das ist großartig, wenn man es cremig-würzig mag, 19 Euro). Die Roten Rüben bräuchten nur noch mehr Tarama und Alpenkaviar, dafür bitte einfach keine Avocado (16 Euro), das Ceviche vom Karpfen (22 Euro) ist vielversprechend und durchaus okay, leider bleibt der Wow-Effekt aus.