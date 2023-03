Abfälle als Rohstoffe von morgen

(c) KOENIGSHOFER MICHAEL

Saubermacher teilt sein Know-how und unterstützt beim aktiven Klimaschutz. (c) KOENIGSHOFER MICHAEL

Wiederverwertung. Recyclingfähige Produkte stellen die Basis für Ressourcenschonung und Wertschöpfung der Zukunft dar. Saubermacher unterstützt Unternehmen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

Mit der steigenden Inflation und hohen Energiekosten steht die heimische Wirtschaft derzeit vor großen Herausforderungen. Dazu kommen hohe Rohstoffpreise und Lieferengpässe. Kann Kreislaufwirtschaft hier als Gamechanger wirken? Wir sagen Ja! Oft können Betriebe schon mit kleinen Anpassungen einen wesentlichen ökologischen Impact erzeugen.

Saubermacher unterstützt Unternehmen bei der Erstellung praxisorientierter Nachhaltigkeitsstrategien, hilft beim Vermeiden von Abfällen und optimiert den Ressourcenverbrauch. Die Leistungen reichen vom herkömmlichen Abfallmanagement über die Abwasserberatung bis hin zu Zero-Waste-Konzepten und CO 2 -Bilanzen. Digitale Lösungen wie smarte Behälter oder Wertstoffscanner schaffen weitere Vorteile wie bessere Mülltrennung und optimierte Abfalllogistik. Betriebe profitieren durch die umsetzungsorientierte Beratung von erheblichen Einsparungspotenzialen und einer zukunftsfähigen Positionierung.

Durchdachtes Öko-Design

Der größte Hebel für eine echte Kreislaufwirtschaft ist die Gestaltung von kreislauffähigen Produkten. Immer mehr Unternehmen verstehen, dass sie den Lebenszyklus ihrer Produkte ganzheitlich betrachten müssen. Saubermacher bestimmt die Recyclingfähigkeit Ihres Produkts und unterstützt beim nachhaltigen Produktdesign. Dass jegliche Produkte kreislauffähig gemacht werden können, zeigt die Zusammenarbeit mit Uwe Damm aus Hartberg. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Trainingsköpfe für die Schönheitsbranche und vertraut auf das Nachhaltigkeits-Consulting von Saubermacher. Durch die angepasste Verwertung von acht Tonnen Trainingsköpfen konnten im Vorjahr rund 2400 kg Treibhausgase eingespart werden.

Recyclingfähig dank Zero-Waste-Beratung: Puppenköpfe von Uwe Damm. Saubermacher

Neue Lösungen

Wir stehen erst am Anfang echter Kreislaufwirtschaft. Für den Wandel ist viel Innovations-Know-how gefordert. Die Abfallwirtschaft muss ein Lieferant von Rohstoffen und Vorprodukten werden. Dafür ist ein enger Schulterschluss zwischen Produzenten und Entsorgern nötig. Besonders wichtig ist die rasche Anpassung des Rechtsrahmens. Heute dürfen viele mögliche Rohstoffe aus Abfällen nicht in den Produktionskreislauf rückgeführt werden, auch wenn sämtliche Vorgaben, zum Beispiel Grenzwerte oder Ähnliches, eingehalten werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, schaffen wir vielfältige Optionen für mehr Innovationen, Klimaschutz sowie Rohstoffunabhängigkeit und auch die Einhaltung des EU-Lieferkettengesetztes.

Kreislaufwirtschaft stärken

Der steirische Umweltpionier steht seit über 40 Jahren für gelebte Nachhaltigkeit und wurde für sein Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet. Saubermacher arbeitet ständig an neuen Verwertungslösungen, um noch mehr CO 2 für seine Kunden einsparen zu können. Dank verschiedener Maßnahmen bei Magna Steyr Graz konnte die Verwertungsquote auf 94 Prozent gesteigert werden. Gemeinsames Ziel ist es, in den nächsten Jahren auf 100 Prozent Kreislaufführung zu kommen.

Wie überall gilt auch beim Entsorgen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick auf die prüfungs- und veröffentlichungspflichtige Nachhaltigkeitsberichterstattung (Stichwort Corporate Sustainability Reporting Directive), die für Unternehmen ab 2024 beziehungsweise 2025 in Kraft tritt. Auch im Hinblick auf die EU-Kreislaufwirtschaftsziele und den Schutz unseres Klimas zahlt es sich aus, rechtzeitig Spezialisten an Bord zu holen.

