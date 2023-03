"Presse"-Premiere: Im neuen, aber noch leeren Wien Museum

Der Praterwal hängt allein in der zentralen Halle des sanierten Wien-Museums. Innenausbau und Aufbau der neuen Dauerausstellung stehen noch bevor.

Der Umbau des Wien-Museums ist fertig. Innenausstattung und Exponate fehlen jedoch noch. Ein Rundgang mit Kulturstadträtin Kaup-Hasler.

Im Lastenaufzug geht es nach oben. Die Tür öffnet sich im dritten Stock. Frischer Geruch nach Holz und Wandfarbe kommt auf. „Oh my God“, sagt die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler (SPÖ) beim ersten Blick in den großen Raum.

Es ist das neue Terrassengeschoß des Wien-Museums. Seit rund drei Jahren wird das Gebäude am Karlsplatz saniert. Nun ist der Großbau fertig und wurde vom Generalunternehmer wieder an die Museumsleitung übergeben. Freigegeben ist er allerdings noch nicht. Denn statt Exponaten liegen im Inneren noch Baumaterialien herum. Arbeiter stehen auf Leitern. Bohrer surren. Der Innenausbau und der Aufbau der Dauerausstellung stehen noch bevor. Offiziell eröffnet wird das Museum am 6. Dezember 2023. Davor gab es jedoch exklusiv die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen. „Die Presse“ war bei der ersten Führung im leeren Museum dabei.