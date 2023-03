Haushalte und Unternehmen kaufen grüne Energie wie nie

Solarparks wie dieser in Spanien werden immer öfter von Industriekonzernen finanziert.

Solarparks wie dieser in Spanien werden immer öfter von Industriekonzernen finanziert. APA/AFP/Jorge Guerrero

Energiekrise und fossiler Preisschub sorgen für ein Umdenken: Unternehmen und Private kauften 2022 sprunghaft mehr Solarstrom und Wärmepumpen. Nur der Verbrenner hält sich hartnäckig.

Am Donnerstag schärfte die EU ihre Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energie kräftig nach. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen bis 2030 nun 42,5 Prozent des Energieverbrauchs in der Union aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft kommen. Doch mit strengen Zielen alleine, wird noch keine Tonne CO2 weniger emittiert. Selbst der Ausbau des Angebots greift nur dann, wenn Menschen und Unternehmen auch an den klimafreundlichen Angeboten interessiert sind.

Was diesen Bedarf stärker weckt, als jede politische Messlatte, zeigte das Vorjahr: Die Energiekrise und Preisauftrieb bei fossilen Energieträgern hat die Nachfrage nach sauberen Energieformen bei Haushalten und Unternehmen auf ein neues Rordniveau gehoben, heißt es im aktuellen „Renewables Global Status Report (GSR)“ des globalen Netzwerks für erneuerbare Energien REN21. Untersucht wurde die Nachfrage in den Sektoren Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft.

Das Ergebnis: In fast allen Bereichen haben die Menschen die Gaspreiskrise genutzt, um im großen Stil umzusatteln.