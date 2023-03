Neun US-Soldaten bei Hubschrauber-Zusammenstoß in Kentucky getötet

Archivbild: Ein UH-60 Blackhawk-Hubschrauber auf dem Gelände der United States Army Air Assault School in Fort Campbell.

US-Militär bestätigt die Kollision der Black-Hawk-Hubschrauber bei einem Trainingseinsatz. Die Ursache des Unglücks war vorerst unklar.

Neun Soldaten sind bei einem Unfall mit zwei Black-Hawk-Hubschraubern im US-Staat Kentucky ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend (Ortszeit) während eines Trainingseinsatzes mit Nachtsichtgeräten ereignet, sagte ein Vertreter des US-Militärs am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Alle Soldaten seien auf dem Militärstützpunkt Fort Campbell stationiert gewesen. Es sei unklar, was zu dem Zusammenstoß geführt habe, hieß es weiter.

An Bord der beiden Hubschrauber seien jeweils vier und fünf Militärangehörige gewesen. "Die neun Menschen, die wir verloren haben, sind Kinder Gottes", sagte der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear. Er kündigte auf Twitter einen Besuch des Stützpunktes Fort Campbell an, "um unsere Truppen und ihre Familien nach dem tragischen Vorfall von gestern Abend zu unterstützen".

(APA/dpa)