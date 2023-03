Waller-Pita und Seitling aus dem Erzberg

Katrin Hofmann und Daniel Steinauer laden am Freitag und Samstag ins Brick 15. (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Auf dem „Mit alles“-Festival im Brick 15 präsentieren sich zwei Tage lang kleine Produzenten. Auf dem Rathausplatz ist bis Palmsonntag der Steiermark-Frühling zu Gast.

In der Organisation von Festivals hat sie Erfahrung: Vor mehr als zehn Jahren hat Katrin Hofmann aus ihrer Leidenschaft für Mode und Design heraus den Wiener Feschmarkt mitbegründet. „Mit alles“ fußt nun auf ihrer zweiten Liebe, jener zum Essen und Trinken, und geht auch schon in die dritte Runde.

Entstanden war der Markt eigentlich aus einem Instagram-Projekt: Weil sie wussten, dass auch in ihrem Freundeskreis viele gern direkt bei Kleinproduzenten kaufen würden, aber nicht genau wissen, wo und wie das am besten geht, hatten Hofmann und ihr Partner Daniel Steinauer damit begonnen, Kleinproduzenten zu besuchen und in Porträts auf Instagram (unter „mitalles.xyz“) vorzustellen. Nun laden die beiden am Freitag und Samstag wieder in die ehemalige Turnhalle und Fabrik Brick 15 zum physischen Produzenten-Treffen.

Junge Wilde wie Stephan Stahl (Kommod), Valentin Walch (Maison Mayonnaise), Daniel Guirola Paganini (vom Private-Cooking-Projekt AESK) oder Tobias Wobi (Zweiundvierzigmeter) werden aufkochen (Letzterer ist auf dem Sprung ins Kommod, kocht vorher noch am 6. April im Moped 1030 Pithiviers, französische Blätterteigkuchen). Geben wird es im Brick 15 etwa Pita mit Waller, Cime di Rapa und Provolone, Popcorn mit Burnt Yeast, BBQ-Fladen Kunterbunt und natürlich Mortadella, die sich im „Mit alles“-Logo findet. Bei den Winzern gibt es Ab-Hof-Preise, der Schwerpunkt liegt wieder auf Naturwein. Eine Tombola verspricht Gewinne aus der Wiener Gastro-Szene, Kochbücher und Großflaschen. Eintritt: 25 Euro.

Gratis ist der Zugang für Genussorientierte indes beim Steiermark-Frühling, der seit Donnerstag und noch bis Palmsonntag auf dem Rathausplatz gastiert. Dort präsentieren sich elf „Erlebnisregionen“ von der Hochsteiermark bis ins Vulkanland und mit ihnen nicht zuletzt Weingüter und Hersteller von Spezialitäten – von Produkten aus dem „Kürbisatelier“ bis zu Kräuterseitlingen, die in Stollen im Erzberg gedeihen. (tes)