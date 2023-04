Finnland wird am Dienstag das 31. Nato-Mitglied

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will die letzten Formalitäten für einen Beitritt Finnlands rasch erledigen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will die letzten Formalitäten für einen Beitritt Finnlands rasch erledigen.

Als letztes Nato-Mitglied gab die Türkei letzte Woche grünes Licht. Nun steht das Beitrittsdatum fest. Aufgrund der langen Grenze zu Russland ist ein Großteil der Finnen für die Nato-Mitgliedschaft.

Der Weg Finnlands in die Nato ist seit letzter Woche frei. Und am Montag wurde auch ein Beitrittsdatum festgesetzt. Schon morgen, Dienstag, 4. April, soll Finnland das 31. Nato-Mitglied werden. "Wir werden hier im Nato-Hauptquartier (in Brüssel, Anm.) zum ersten Mal die finnische Flagge hissen. Es wird ein guter Tag für die Sicherheit Finnlands sein, für die nordische Sicherheit und für die Nato als Ganzes“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Auch Schweden werde dadurch sicherer.

Als letztes Mitglied stimmte letzte Woche am Donnerstag auch die Türkei für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Verteidigungsbündnis. Eine breite Mehrheit im türkischen Parlament votierte für die Aufnahme - damit fehlten zuletzt nur noch Formalitäten, ehe Finnland der Nato morgen beitreten kann. 28 der 30 Nato-Länder hatten schon vor längerer Zeit dafür gestimmt, Ungarn am Montag vor einer Woche.

Finnland befindet sich nach der Parlamentswahl am Sonntag zwar in einer Phase des politischen Umbruchs - die sozialdemokratische Premierministerin Sanna Marin hat ihre Niederlage eingestanden - doch der Nato-Beitritt wird in Finnland von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen und steht außer Frage.

Schweden wartet noch auf Zustimmung

Anders als Finnland fehlt Schweden aber weiterhin die Ratifizierung Ungarns und der Türkei. Die Türkei wirft Schweden vor, unzureichend gegen "Terrororganisationen" vorzugehen, und kritisiert, dass Auslieferungsgesuche nicht beantwortet würden. Ungarn wiederum monierte jüngst schwedische Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption - dabei hatten die Schweden eigentlich lange Zeit nicht mit Einwänden aus Budapest gerechnet.

Wann - und ob - die beiden Länder Schweden ihren Segen geben, ist noch unklar. Schweden hofft darauf, dass dies bis zum nächsten Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius im Juli der Fall sein könnte.

(APA/Reuters)