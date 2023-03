Trotz Bronchitis: Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Der Papst habe sich gut erholt, sagen die Ärzte des 86-Jährigen. Franziskus habe bereits etwas gearbeitet und Zeitung gelesen.

Papst Franziskus hat eine zweite Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Der Pontifex wird derzeit wegen einer Bronchitis behandelt und erhalte über Infusionen Antibiotikum, berichteten die Ärzte. Der Papst habe sich "gut erholt", die geplante Behandlung wird fortgesetzt, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstagabend.

Der 86-Jährige habe am Donnerstag einige Zeitungen gelesen, danach gearbeitet und sich ausgeruht. In dem Privatappartement innerhalb der Klinik habe er zudem in einer Kapelle gebetet und die Eucharistie empfangen. Er könnte in den nächsten Tagen aus der römischen Gemelli-Klinik entlassen werden.

Am Mittwochnachmittag war der Papst in das Spital in Rom eingeliefert worden. Zuerst ließ der Vatikan verlauten, es handle sich um "geplante Untersuchungen". Am Abend war von einer Atemwegsinfektion die Rede, "die einige Tage lang eine angemessene medizinische Behandlung im Krankenhaus erfordern wird".

Kardinal Sandri übernimmt Messe am Palmsonntag

Die Krankheit des Papstes wird Auswirkungen auf die bevorstehenden Osterfeierlichkeiten haben. Die Messe am Palmsonntag wird der Heilige Vater nicht zelebrieren, das wird Kardinal Leonardo Sandri, stellvertretender Dekan des Kardinalskollegiums, übernehmen. "Ich kann bestätigen, dass ich die Messe am Palmsonntag zelebrieren werde. Ich hoffe natürlich, dass der Papst wieder gesund wird und den Liturgien wie bei anderen Gelegenheiten vorstehen kann, auch wenn ein Kardinal am Altar steht", erklärte der Argentinier Medienangaben zufolge.

Sandri versicherte, dass "das ganze Volk Gottes im Gebet vor allem für seine schnelle Genesung mit Papst Franziskus vereint sein wird". In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass die Ostermesse von Kardinaldekan Giovanni Battista Re, die Chrisammesse am Morgen des Gründonnerstags von Kardinalvikar Angelo De Donatis und die Nachmittagsmesse "in Coena Domini" mit dem Ritus der Fußwaschung vom Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Mauro Gambetti, zelebriert werden wird. Ostern gilt als höchster christlicher Feiertag. Christen erinnern sich dabei an das Leiden, die Kreuzigung und Auferstehung von Glaubensstifter Jesus Christus, den sie als Gottessohn ansehen.

(APA)