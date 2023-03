Die Polizei hatte eine Großfahndung eingeleitet und konnte zwei Verdächtige festnehmen. Sie dürften am Tatort in Marchtrenk gesehen worden sein.

Im oberösterreichischen Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ist ein Mann auf offener Straße mit einem Messer attackiert worden. Er wurde in ein Spital gebracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Nach einer Großfahndung nahm die Polizei zwei Verdächtige fest, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten.

Die Polizei hatte nach zwei Verdächtigen gesucht, die in der Nähe des Tatortes gesichtet wurden. Ob sie etwas mit dem Überfall zu tun haben, konnte die Behörde vorerst nicht sagen. Einer von ihnen wurde in Linz, der andere in einem Lokal in Marchtrenk festgenommen.

Identität des Opfers nicht bekannt

Der Verletzte hatte keine Ausweisdokumente bei sich und war nicht ansprechbar, als die Rettung eintraf, berichtet eine Polizeisprecherin. Nähere Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

(APA/Red.)