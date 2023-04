(c) IMAGO/CHROMORANGE (IMAGO/Bernd Juergens)

Gesunde Nahrungsmittel sind ein Zukunftsmarkt. Wer hier eine Welle früh reitet, kann noch prächtig verdienen. Bei dieser Aktie eines Produzenten winkt Experten zufolge nahezu eine Kursverdoppelung.

Das Geschäft mit gesunden Lebensmitteln – vor allem vegetarischen und veganen – ist grundsätzlich einmal vielversprechend. Die Börse freilich liefert auch hier eine gute Rückmeldung darüber, wie sehr es sich vielleicht nur um einen Hype handelt und welch langen Atem man haben muss, um aus einer anfänglich kurzen Modeerscheinung zu einer nachhaltigen Nachfrage, tragfähigen Geschäftsmodellen und eben auch guten Börsenkursen zu kommen. Nehmen wir Beyond Meat (ISIN: US08862E1091), jenen kalifornischen Produzenten von Fleischersatz für Burger und Tacos auf pflanzlicher Basis, der vor allem in der Anfangszeit seines Börsengangs 2019 übermäßig von sich reden machte. Damals schnellte der Börsenkurs binnen zweieinhalb Monaten von 25 auf 240 Dollar hoch. Das sollte es dann aber auch gewesen sein. Was folgte, war eine zweijährige volatile Seitwärtsbewegung mit anschließendem Ausverkauf auf letztlich elf Dollar Ende 2022. Aktuell steht das Papier bei knapp 16 Dollar. Das – einst von Leonardo DiCaprio unterstütze – Unternehmen bekam halt schnell Konkurrenz und muss seine breite Relevanz bei den Kunden erst noch beweisen, weshalb man als Anleger hier abwartend sein soll.

Gewiss, alle Newcomer, die den Markt mit innovativen Lebensmitteln aufmischen wollen, müssen ihre Relevanz erst unter Beweis stellen. So auch der, den wir heute hier vorstellen wollen und bei dessen Aktie Experten große Chancen sehen.