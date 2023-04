Vom Kamptal bis zum Ölberg: Wohnen mitten in den Weinbergen

Drucken

Immer öfter rücken die einstigen B-Lagen in die erste Liga der Domizile für Vinophile auf.

Auf Lagen auszuweichen, die nicht nur bezahlbar(er), sondern vor allem auch überhaupt im Angebot sind, ist derzeit nicht nur in den Städten ein Phänomen. Bei den Anwesen für das Wochenende oder die Pension sind die bisherigen Einserlagen ebenfalls häufig vergriffen – von der Preisentwicklung ganz zu schweigen.

Käufer suchen nicht nur in der Wachau

Für Immobilienkäufer in den Weinbergen bedeutet das immer öfter, dass das Domizil nicht in der Wachau, sondern im Kamptal gesucht und gefunden wird, auf der slowenischen Seite des Grenzverlaufs zur Südsteiermark oder in Klosterneuburg statt in Grinzing.

In der Nähe von Langenlois etwa lässt sich das Wohnen im Weingebiet gleich mit der Adresse ausdrücken: Kamptalstraße wird in der Signatur der neuen Besitzer eines historischen Anwesens stehen, das hier aktuell zum Verkauf angeboten wird. Auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Weinbergen und dem Kamp bilden ein über 250 Quadratmeter großes Bürgerhaus und ein nur unwesentlich kleineres Wirtschaftsgebäude so etwas wie einen Zweieinhalbkant-Hof, der gemeinsam mit der Grundstücksmauer einen sichtgeschützten Innenhof schafft. In dessen Mitte finden sich alte Bäume, ein Hausbrunnen, ein Biotop sowie gepflasterte Wege und Plätze.

Das Bürgerhaus wurde Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts als Zweiflügelbau mit Walmdach errichtet und umfasst heute eine 75 Quadratmeter große Einliegerwohnung mit sechs Meter hohen Decken in der Wohnküche. Der Wohntrakt erstreckt sich über knapp 200 Quadratmeter und zwei Etagen, hier erzählen Gewölbedecken und eine Felswand an der Badewanne Geschichten der vergangenen Jahrhunderte. Und Fliesen sowie kreative Wandformen sprechen für die Vorliebe manch späterer Bewohner für die Architektur Hundertwassers. In dem rund 230 Quadratmeter großen Wirtschaftsgebäude ist außerdemPlatz für eine Autosammlung oder ein Atelier. Vermittelt wird das Anwesen über Remax Balance in Krems um 850.000 Euro.

Villa im Nordosten Sloweniens steht zum Verkauf

Fünf Minuten von der österreichischen Grenze und vier von Šentilj entfernt ist ein Domizil mitten in den Weinbergen auf dem Markt, das die Ansprüche der berühmten Allein-, Grün- und Ruhelage wohl erfüllt. Für Ersteres und Letzteres sorgt schon die schiere Größe des Grundstücks mit 20.000 Quadratmetern, auf denen unter anderem ein Helipad für komfortable An- und Abreisemöglichkeiten sorgt. Außerdem reicht der Platz für einen Pool samt Liegeflächen, einen kleinen Teich mit Kabane, Terrassen samt Outdoor-Küche – sowie einen restaurierten Panzer auf der Rückseite. Weiters gibt es zwei kleine Quartiere im Stil der Tiny Houses, die bei Bedarf vermietet werden können.

Im Inneren des in der 1970er-Jahren gebauten und 2018 zuletzt renovierten Haupthauses finden sich auf 500 Quadratmetern Nutzfläche zwölf Zimmer, fünf Bäder, ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool; außerdem viele Luster, Mut zur Farbe und zu Mustern. Vermittelt wird das Anwesen über Genusswohnwelt Immobilien in Graz, den Kaufpreis gibt es auf Anfrage.

Ölberg statt Nussdorf

Und wer das Leben in den Reben nicht nur am Wochenende genießen will, kann das in und rund um Wien seit jeher auf dem Hauptwohnsitz tun – schließlich besitzt die Stadt mit über 600 Hektar die größte Weinanbaufläche aller Hauptstädte der Welt. Dem Trend zur nächsten Lage folgen aber auch hier viele, das passende Angebot dazu gibt es unter anderem in Klosterneuburg.

Hier hat Glorit aktuell zwei Einfamilienhäuser am Fuße des Ölbergs fertiggestellt, die mit Blick in die Weinberge und zu den Buschenschenken in Gehweite punkten. Jeweils rund 160 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf fünf Zimmer, die mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt und gekühlt werden. Verkauft werden die Häuser provisionsfrei direkt vom Bauträger, der Preis liegt bei knapp 1,5 Millionen Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2023)