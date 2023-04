Nicole Wesner: Kinnhaken sind ihr wahres Glück

(c) imago images/SKATA (via www.imago-images.de)

Nicht täuschen lassen vom "Punschkrapferl": Nicole Wesners Schläge haben Punch. (c) imago images/SKATA (via www.imago-images.de)

Weltmeisterin Nicole Wesner steigt wieder in den Ring, die 45-Jährige will in Wien ihre Gürtel verteidigen – und weiter von Las Vegas träumen.

Wien. Den Augenblick, an dem sie ihr altes Leben aufgab, um Boxerin zu werden, den wird Nicole Wesner nie vergessen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin beherrscht sechs Sprachen, die Kölnerin arbeitete als Marketingmanagerin in Wien. Mit Dienstwagen, 80-m-Wohnung, Gehalt, es war ein geregeltes Leben. Doch 2009 stand sie in einem Fitnessstudio, wollte eigentlich zum Yoga. Da sah sie aber Boxer, deren Schläge und Finten sie in Beschlag nahmen.

Das Austeilen, Einstecken, Rhythmen – und ja, das Spiel mit der Kraft imponierten ihr. „Liebe auf den ersten Schlag“ sei es gewesen. Also warf sie alles hin, Job, Auto, Vergangenheit. Und schnürte die Boxhandschuhe fest.

Gleich kommt der linke Haken. (c) imago/GEPA pictures (imago sportfotodienst)

Leichtgewicht mit Punch