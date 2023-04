Das „Was wäre, wenn“ für Städte vorab einschätzen

Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, die Städte angesichts des Klimawandels zukunftsfit zu machen. Das zeigte ein Forschungsprojekt am Austrian Institute of Technology (AIT). Die Auswirkungen von städteplanerischen Maßnahmen werden in Echtzeit simuliert.

Hitze, heftige Regenfälle, Stürme: Wenn sich bewahrheitet, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorhersagen, dann werden die Folgen des Klimawandels in den kommenden Jahrzehnten immer deutlicher spürbar werden. Vor allem in den Städten werden die hohen Temperaturen, aber auch Überschwemmungen häufiger werden. An der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik geht man davon aus, dass es in Österreich im Jahr 2100 bis zu 80 Hitzetage jährlich mit mehr als 30 Grad geben könnte. „Die urbanen Gebiete sind diesen Phänomenen aber nicht schutzlos ausgeliefert“, ist Reinhard König von der Bauhaus-Universität Weimar überzeugt. „Die Situation lässt sich durch städteplanerische Anpassungsmaßnahmen entschärfen.“

Wie das Zusammenspiel von menschlichem Know-how und künstlicher Intelligenz (KI) dazu beitragen kann, Ballungsräume zukunftsfit zu machen, war Thema des von König am Austrian Institute of Technology (AIT) geleiteten, kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekts „Codec“ („Cognitive Urban Design Computing“). Eines der Ergebnisse ist das City Intelligence Lab, das ebenfalls am AIT angesiedelt ist und von Angelos Chronis geleitet wird. „Es handelt sich um eine interaktive Plattform, die mithilfe moderner Technologien komplexe Zusammenhänge der Stadtplanung greifbar macht und auch die Bewohner in den Planungsprozess einbezieht“, erklärt er.

Wie sehr kühlt die Parkanlage?

Der Einsatz der künstlichen Intelligenz erlaubt es, die Folgen städteplanerischer Maßnahmen in Echtzeit abrufen zu können, betont Chronis. Welchen Kühleffekt es beispielsweise hat, wenn inmitten einer Betonwüste eine Parkanlage errichtet wird, oder wie die Aufstockung eines Gebäudes die Windströmungen und damit die Frischluftzufuhr beeinflusst – das und vieles mehr wird von der mit Big Data gefütterten und mittels Maschinenlernens schlau gemachten KI blitzschnell berechnet und übersichtlich in Modellen oder Projektionen dargestellt. Auch die Effekte einer Verkehrsreduktion durch Platzierung wichtiger Einrichtungen in fußläufig erreichbarer Nähe von Wohngebieten werden erfasst. „Damit haben alle Stakeholder, von der Stadtverwaltung bis zu den Bauträgern, eine sofortige ökologische und ökonomische Bewertung möglicher Maßnahmen auf dem Tisch“, sagt König. „Bisher haben solche Folgenabschätzungen mit aufwendigen Simulationen Tage, ja Wochen, gedauert.“ Mithilfe von Augmented Reality können auch die Bewohnerinnen und Bewohner sofort sehen, wie ihr Viertel aussehen wird, wenn die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

Wie das System in der Praxis funktioniert, davon konnte man sich u. a. beim Projekt „Lila4green“ in Wien überzeugen. Im Dialog zwischen Fachleuten und Bevölkerung wurde drei Jahre lang erforscht, wie etwas gegen die zunehmende sommerliche Hitze unternommen werden kann – etwa mit Fassadenbegrünungen, Wasser- und Grünflächen, Baumpflanzungen und anderen Elementen von „Stadtoasen“. Insbesondere wurde dabei die Situation im 10. und im 14. Bezirk unter die Lupe genommen. Der vom AIT entwickelte Algorithmus unterstützte das Projekt. Einige Maßnahmen, wie etwa ein grüner, verkehrsberuhigter Vorplatz einer Schule, wurden schon umgesetzt.

Auch in Linz kam KI bei der Stadtplanung bereits zum Einsatz: In Simulationen wurden für drei Stadtteile mögliche Kühlungsmaßnahmen, unter anderem Dach- und Fassadenbegrünungen, durchgespielt. Dabei zeigte sich, dass die mittlere Strahlungstemperatur auf dem Linzer Hauptplatz mit Begrünung im Schatten der Bäume um bis zu zwölf Grad reduziert werden kann. Ähnlich markante Effekte durch Baumpflanzungen lassen sich laut den Berechnungen auch in großen Innenhöfen oder auf sonnenexponierten Straßen erzielen. „Aus den Mikroklimasimulationen an den drei Linzer Standorten wissen wir, dass gezielte und wirksam platzierte Anpassungsmaßnahmen wie Bodenentsiegelung oder Begrünung das Stadtklima deutlich positiv beeinflussen und der Überhitzung entgegenwirken können“, sagt Tanja Tötzer, Stadtklima-Expertin am Center for Energy des AIT.

