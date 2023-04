Klima-Technologien im Clinch mit dem Gesetz

Neue – große und kleine – technologische Klimaschutzlösungen sind längst in den Startlöchern. Um sie im großen Stil umsetzen zu können, fehlt jedoch mitunter ein gültiger Rechtsrahmen.

Digitalisierung, Blockchain, künstliche Intelligenz – neue technologische Entwicklungen werfen eine Reihe von Rechtsfragen auf. Auch weil sie bedeutsamer Teil im Maßnahmen-Potpourri für den Klimaschutz sind, pressiert deren Klärung. Denn sie können dabei helfen, den Energiekonsum intelligent zu steuern und Überschüsse richtig zu verwerten, sie optimieren den Ressourceneinsatz und sorgen für Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Treibhausgasemissionen. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Die EU hat sich das Ziel 2050 gesetzt, um ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre herzustellen.