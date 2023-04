Ständige Nadelstiche im (Schul-)Alltag

Wie tief verwurzelt ein koloniales Weltbild bis heute in unserer Gesellschaft ist, zeigt auch ein Blick in die Schulbücher. Afroösterreichische Kinder werden hier kaum mitgedacht.

Dieses seltsame Gefühl, sich in der Literatur nur verzerrt widergespiegelt oder gar nicht wiederzufinden, sei Teil ihrer Kindheit gewesen, schreibt die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie im Vorwort der deutschen Neuübersetzung des Klassikers „Alles zerfällt“ (1958) von Chinua Achebe. Der Schriftsteller erzählt darin zum ersten Mal in der afrikanischen Literatur überhaupt vom Eindringen der kolonialen Herrschaft in eine funktionierende Gesellschaft. Bis ihr Achebes Bücher in die Hände gefallen seien, habe sie, so Adichie, die eine Menge britischer Kinderbücher gelesen hat, „nicht konkret gewusst, dass Menschen wie ich in der Literatur vorkommen konnten“.

Ihre Erfahrung ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie perfide das Erbe des Kolonialismus die Welt auf vielfache Weise prägt. Die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen durchdringt dabei beide Kontinente eben nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf symbolisch-repräsentativer.