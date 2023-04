In der neuen Kultur eine neue Sprache finden

Die Slawistin Eva Hausbacher beschäftigt sich mit Literatur, die nicht in der Erstsprache von Autorinnen oder Autoren entsteht. Sie plädiert für eine „Philologie der Mehrsprachigkeit“.

Es ist ein drastisches Bild, mit dem die Autorin Sasha Marianna Salzmann die Beine einer sowjetischen Ärztin beschreibt: „Nach ein paar Jahren sehen ihre Waden aus wie aufgeschwemmte Gurken voller Würmer“, heißt es in dem mehrfach ausgezeichneten Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“. Aus dem Text ergibt sich die Erklärung für die Krampfadern der Gynäkologin, die viele Arbeitstage stehend am OP-Tisch verbracht hat. Ungewöhnlich wird sie durch den Vergleich mit der Gurke.

„Der Lesefluss ,stolpert‘ über dieses Bild“, sagt Eva Hausbacher, Slawistik-Professorin an der Universität Salzburg. „Gleichzeitig eröffnen sich an dieser Stelle die Verbindungslinien zum Russischen; dort kommen Gurkenmetaphern in gängigen Redewendungen vor, zum Beispiel ,Fit wie eine Gurke sein‘.“ Für die Literaturwissenschaftlerin ist an dieser Stelle ein „Echo“ der russischen Sprache spürbar – der Sprache der Kindheit der Autorin, die in Wolgograd geboren und im Alter von zehn Jahren nach Deutschland ausgewandert ist. Die an der Oberfläche unsichtbare Präsenz des Russischen in einem auf Deutsch verfassten Text sei eine Form literarischer Mehrsprachigkeit, so Hausbacher.

Sprachwechsel hat Potenzial

Auf den ersten Blick sichtbar hingegen treten uns mehrsprachige Verfahren im Roman „Wer wir sind“ der Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik entgegen. Das eine oder andere Wort ist hier sogar in kyrillischer Schrift geschrieben und wird von der Autorin dem deutschsprachigen Lesepublikum erklärt. So werde etwa das russische Wort für „Platz“ auch für „das Gepäckstück“ verwendet. Dementsprechend werden von der Emigrantenfamilie „neun Plätze nach Deutschland“ geschleppt.

Neben russischen Einzelwörtern, die man auch hierzulande kennt, wie etwa „Babuschka“ (Großmutter), aber auch der weniger geläufigen Koseform „Babulja“ greift Gorelik auf Sprichwörter oder ganze Sätze ihrer Erstsprache zurück, insgesamt an über 400 Stellen.

Sowohl Salzmanns latente als auch Goreliks manifeste Mehrsprachigkeit sind für Hausbacher Beispiele der innovativen Kraft, die gerade durch den Sprachwechsel entstehen kann. In einem Sammelband, den die Slawistin gerade erstellt, werden Beispiele dafür aus Literaturen etlicher slawischsprachiger Länder verfolgt.

Durch die Vermischung mit Elementen der Erstsprache und die Verfremdung werden aus Sicht der Wissenschaft individuelle Erzählstile möglich. Diese Eigenwilligkeiten und Verfremdungen nehme man inzwischen nicht mehr als Defizite, sondern als Stärken wahr, sagt Hausbacher. Dafür spreche nicht zuletzt eine Häufung hochrangiger Preise, mit denen – neben den beiden genannten Autorinnen– eine Reihe von Literaturschaffenden mit ähnlichem Hintergrund bedacht worden seien, etwa die Bachmann-Preisträgerinnen Katja Petrowskaja und Olga Martynova oder der bereits langjährig etablierte Vladimir Vertlib.

„Muttersprache“ ist veraltet

Angesichts der Globalisierung, Migration und anderer gesellschaftlicher Entwicklungen werde immer deutlicher, dass die Einsprachigkeit von Regionen und Territorien ein ideologisches Konstrukt darstelle, so Hausbacher. Diese Fiktion sei dem Konzept der „Muttersprache“ geschuldet, wie es durch Denker wie Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt und Friedrich Schleiermacher propagiert worden sei und wonach deren „Reinheit“ vor jeglichem Einfluss einer Fremdsprache als kulturell anderem bewahrt werden müsse.

Eine neue „Philologie der Mehrsprachigkeit“ betone hingegen die Vielsprachigkeit von Regionen, Individuen und Sprachen. „Sie spiegelt die Pluralität unserer Gesellschaft wider und unterstreicht das kreative sowie ästhetische Potenzial, das mehrsprachige Literatur hervorbringt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2023)