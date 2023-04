Patient kann vergessen, dass er ein Kunstgelenk hat

Eine Wiener Operationstechnik will erwirken, dass sich ein dauerhaftes Implantat anfühlt wie das eigene Knie, als es noch gesund war. Die Zufriedenheit bei den ersten hundert evaluierten Patienten ist groß.

Es sind beachtenswerte Zahlen: Jährlich werden in Österreich 20.000 bis 30.000 künstliche Kniegelenke, sogenannte Knie-Endoprothesen, implantiert. Damit liegen wir europaweit im Spitzenfeld. Ob alle Operationen auch wirklich notwendig sind, soll hier aber nicht das Thema sein. Erwiesen ist: An die 80 Prozent der Patientinnen und Patienten sind mit ihrem neuen Knie mehr oder weniger zufrieden. Der Rest klagt über Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Fremdheitsgefühle.

Die negativen Begleiterscheinungen soll das neue Ursprungsknie weitgehend beseitigen. Mit dieser Innovation befasst sich Thomas Müllner, Knie-Experte und Vorstand der Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie am Evangelischen Krankenhaus in Wien, seit einigen Jahren. Die Ergebnisse seiner Forschung wird er Mitte April bei einem Kongress in Bad Hofgastein vorstellen. Sein Credo: „Der Patient soll vergessen, dass er operiert ist, das künstliche Knie soll sich anfühlen wie ein gesundes Gelenk.“